evccは、電力網からの電力ではなく、自家発電した太陽エネルギーで電気自動車を充電することを優先する、オープンソースのEV充電コントローラー兼家庭用エネルギー管理システムです。これは、数百のウォールボックス、ソーラーインバーター、バッテリー蓄電システム、スマートメーター、および車両APIに接続し、リアルタイムのPV余剰電力、動的な電気料金、バッテリーの充電状態に基づいて充電を調整します。

独自のVPSでevccをセルフホストすることで、デバイスの認証情報、充電履歴、自動化ロジックを完全に管理下に置き、ベンダーのクラウドサービスへの依存を排除し、太陽が輝いている間はいつでも充電戦略が確実に実行され続けることを保証します。