ワンクリックインストールでevccのデプロイ
数百台のウォールボックス、インバーター、および車両に対応した、太陽光発電対応EV充電コントローラーおよび家庭用エネルギーマネージャーです。
evcc向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
evccの活用例
evccは、電力網からの電力ではなく、自家発電した太陽エネルギーで電気自動車を充電することを優先する、オープンソースのEV充電コントローラー兼家庭用エネルギー管理システムです。これは、数百のウォールボックス、ソーラーインバーター、バッテリー蓄電システム、スマートメーター、および車両APIに接続し、リアルタイムのPV余剰電力、動的な電気料金、バッテリーの充電状態に基づいて充電を調整します。
独自のVPSでevccをセルフホストすることで、デバイスの認証情報、充電履歴、自動化ロジックを完全に管理下に置き、ベンダーのクラウドサービスへの依存を排除し、太陽が輝いている間はいつでも充電戦略が確実に実行され続けることを保証します。
evccの主な機能
太陽光余剰充電
EVをリアルタイムで余剰太陽光エネルギーで充電し、自家消費を最大化し、グリッドからの購入を最小限に抑えます。
動的料金サポート
Tibber、aWATTar、Octopusなどのダイナミック電力料金の最も安い時間帯に充電をスケジュールします。
数百デバイス
ABB、KEBA、go-e、Tesla、Fronius、SMA、SolarEdge、Huaweiなど、多数のメーカーの充電器、メーター、インバーター、車両と連携します。
「ブラウザベースの設定」
YAMLファイルを手動で編集することなく、ガイド付きウェブUIを通じてウォールボックス、車両、メーター、ロードポイントを設定します。
家庭用バッテリー認識
EV充電を家庭用蓄電池の充電状態に合わせて調整し、車への電力供給によって家庭用蓄電池の電力が使い果たされないようにします。
RESTとMQTT API
Home Assistant、openHAB、Node-RED、およびカスタムオートメーション向けに、完全なRESTおよびMQTT APIを公開します。
Hostingerでevccを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。