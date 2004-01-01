Nuclioは、リアルタイムのイベントおよびデータ処理向けの高性能オープンソースのサーバーレスプラットフォームです。HTTP、Kafka、Kinesis、RabbitMQ、MQTT、NATS、スケジュールされたcronジョブなど、幅広いトリガーに反応する関数としてコードを実行し、需要に基づいて各関数を自動的にスケールアップおよびスケールダウンします。関数は、ブラウザダッシュボードから直接構築およびデプロイされる専用のコンテナで実行されます。

一般的な自動化ツールとは異なり、Nuclioは速度のために設計されており、プロセスあたり毎秒数十万のイベントを処理し、機械学習の推論向けにオプションのGPUアクセラレーションを備えています。独自のVPSでNuclioをセルフホストすることで、データパイプライン、モデル、イベントソースを完全に制御でき、呼び出しごとのクラウド料金やベンダーロックインも発生しません。