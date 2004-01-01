Nuclioを1クリックでインストール
リアルタイムイベントおよびデータ処理に対応し、自動スケーリングとGPUサポートを備えた高性能オープンソースサーバーレスプラットフォーム。
Nuclio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nuclioの活用例
Nuclioは、リアルタイムのイベントおよびデータ処理向けの高性能オープンソースのサーバーレスプラットフォームです。HTTP、Kafka、Kinesis、RabbitMQ、MQTT、NATS、スケジュールされたcronジョブなど、幅広いトリガーに反応する関数としてコードを実行し、需要に基づいて各関数を自動的にスケールアップおよびスケールダウンします。関数は、ブラウザダッシュボードから直接構築およびデプロイされる専用のコンテナで実行されます。
一般的な自動化ツールとは異なり、Nuclioは速度のために設計されており、プロセスあたり毎秒数十万のイベントを処理し、機械学習の推論向けにオプションのGPUアクセラレーションを備えています。独自のVPSでNuclioをセルフホストすることで、データパイプライン、モデル、イベントソースを完全に制御でき、呼び出しごとのクラウド料金やベンダーロックインも発生しません。
Nuclioの主な機能
「リアルタイムイベントトリガー」
グルーコードを一切記述することなく、HTTP、Kafka、Kinesis、RabbitMQ、MQTT、NATS、およびcronスケジュールから関数をトリガーできます。
自動スケーリング
各機能は、負荷がかかるとスケールアップし、アイドル時にはスケールダウンします。これにより、お客様のワークロード全体でリソース使用量を効率的に保ちます。
多言語ランタイム
各ジョブに最適なランタイムを使用して、Go、Python、Java、.NET、Node.js、またはShellで関数を記述します。
GPUアクセラレーション推論
関数にGPUをアタッチすることで、高速な機械学習推論やデータ量の多いリアルタイム処理パイプラインに活用できます。
「ブラウザベースのダッシュボード」
ブラウザを離れることなく、クリーンなウェブUIから関数を構築、デプロイ、呼び出し、監視できます。
HostingerでNuclioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。