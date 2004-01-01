1クリックインストールでNextChatをデプロイ。
OpenAI、Claude、Gemini、その他20以上のプロバイダーを、1つの洗練されたインターフェースでサポートするセルフホスト型AIチャットUIです。
NextChat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NextChatの活用例
NextChat（旧ChatGPT-Next-Web）は、GitHubで88,000以上のスターを獲得しているオープンソースのチャットインターフェースであり、利用可能なセルフホスト型AIチャットクライアントの中で最も多くのスターを獲得しています。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek、その他多数のプロバイダーに接続し、ダッシュボードを切り替えたり、サードパーティのラッパーサービスに料金を支払ったりすることなく、一貫したUIを通じてあらゆるLLMとチャットできます。
NextChatをセルフホストすることで、APIキーと会話履歴をプライベートに保つことができます。アクセスはパスワードコードでロックでき、すべてのチャットデータはユーザーのブラウザに保存されます。管理するデータベースやサーバー側のデータ保持はありません。
NextChatの主な機能
「マルチプロバイダーサポート」
OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek、Azure OpenAI、その他20以上のプロバイダーに、単一のUIからツールを切り替えることなく接続できます。
組み込みプロンプトライブラリ
執筆、コーディング、分析、翻訳向けの数百種類の組み込みシステムプロンプトが用意されています。— または、独自のカスタムテンプレートを作成して保存することも可能です。
アクセスコード保護
パスワードコードでインスタンスの利用を制限し、公開展開時のAPIキーの不正使用を防止します。
データベース不要
すべての会話はユーザーのブラウザに保存されます。サーバーはステートレスであるため、デプロイとメンテナンスは最小限で済みます。
Markdownとコードのレンダリング
レスポンスは、構文ハイライトされたコードブロック、テーブル、LaTeX数式、インラインHTMLなど、完全なマークダウンをサポートして表示されます。
MCPプラグインサポート
外部ツール、ファイルアクセス、およびカスタム統合でアシスタントを拡張するために、モデルコンテキストプロトコル（MCP）を有効にします。
HostingerでNextChatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。