NextChat（旧ChatGPT-Next-Web）は、GitHubで88,000以上のスターを獲得しているオープンソースのチャットインターフェースであり、利用可能なセルフホスト型AIチャットクライアントの中で最も多くのスターを獲得しています。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek、その他多数のプロバイダーに接続し、ダッシュボードを切り替えたり、サードパーティのラッパーサービスに料金を支払ったりすることなく、一貫したUIを通じてあらゆるLLMとチャットできます。

NextChatをセルフホストすることで、APIキーと会話履歴をプライベートに保つことができます。アクセスはパスワードコードでロックでき、すべてのチャットデータはユーザーのブラウザに保存されます。管理するデータベースやサーバー側のデータ保持はありません。