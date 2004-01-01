1クリックインストールでのBuildbotデプロイ
分散型ワーカー全体でソフトウェアのビルド、テスト、デプロイを自動化するための、柔軟なオープンソースのCI/CDフレームワークです。
Buildbot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Buildbotの活用例
Buildbotは、ソフトウェアのビルド、テスト、デプロイを自動化するPythonベースの継続的インテグレーションおよびデリバリーフレームワークです。独自の意見を持つホスト型CIサービスとは異なり、BuildbotはPythonコードで完全に設定可能です。すべてのトリガー、スケジューラー、ビルダー、レポーターはプログラムによって定義され、チームは宣言型YAMLスキーマの制限なしにビルドパイプラインを正確に制御できます。
VPSでBuildbotをセルフホストすることで、ビルドインフラストラクチャを管理下のサーバーに保持し、分単位の課金、リポジトリの制限、外部CIプロバイダーの稼働時間への依存がなくなります。マスター・ワーカーアーキテクチャは、小規模なVPS上の単一ワーカーから、専用マシン上の数十のワーカーまで拡張可能で、すべてが1つの中央ウェブダッシュボードから調整されます。
Buildbotの主な機能
Pythonで構成されたパイプライン
宣言型YAML設定では匹敵できない完全な柔軟性を得るために、すべてのビルドステップ、トリガー、通知をPythonコードで定義します。
分散型ワーカーアーキテクチャ
ビルドは、ローカルコンテナ、リモートマシン、またはクラウドVMといった任意の数のワーカーで実行でき、それらすべては1つのマスターから調整されます。
「ウェブビルドダッシュボード」
Buildbotのウェブインターフェースでは、ウォーターフォール、コンソール、グリッドビューを使用して、ビルド履歴、ライブの進行状況、ワーカーのステータスを監視できます。
「柔軟なスケジュール」
構成可能なスケジューラオブジェクトを使用して、コードコミット、時間スケジュール、手動リクエスト、またはアップストリームビルドの結果に応じてビルドをトリガーします。
REST API および レポーター
REST APIを介してビルド状態を照会し、メール、Slack、GitHubステータスチェック、または任意のカスタムWebhookエンドポイントに通知を送信します。
HostingerでBuildbotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。