Buildbotは、ソフトウェアのビルド、テスト、デプロイを自動化するPythonベースの継続的インテグレーションおよびデリバリーフレームワークです。独自の意見を持つホスト型CIサービスとは異なり、BuildbotはPythonコードで完全に設定可能です。すべてのトリガー、スケジューラー、ビルダー、レポーターはプログラムによって定義され、チームは宣言型YAMLスキーマの制限なしにビルドパイプラインを正確に制御できます。

VPSでBuildbotをセルフホストすることで、ビルドインフラストラクチャを管理下のサーバーに保持し、分単位の課金、リポジトリの制限、外部CIプロバイダーの稼働時間への依存がなくなります。マスター・ワーカーアーキテクチャは、小規模なVPS上の単一ワーカーから、専用マシン上の数十のワーカーまで拡張可能で、すべてが1つの中央ウェブダッシュボードから調整されます。