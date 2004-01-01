1クリックインストールでのOpen Journal Systemsデプロイ
オープンソースの学術雑誌管理・公開プラットフォームは、世界中の何千もの雑誌から信頼されています。
Open Journal Systems向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Journal Systemsの活用例
Open Journal Systems (OJS)は、Public Knowledge Project (PKP)によって開発された無料のオープンソースプラットフォームで、投稿、査読から編集、制作、オンライン公開まで、学術ジャーナルの完全なワークフローを管理するためのものです。これは世界で最も広く利用されているオープンアクセスジャーナル管理システムであり、世界中の大学、研究機関、独立系出版社で数万ものジャーナルを支えています。
独自のVPSでOJSをセルフホストすることで、商業出版プラットフォームからジャーナルを完全に独立させることができます。記事ごとの手数料や定期購読料は不要で、投稿データと出版アーカイブの完全な所有権が得られます。このプラットフォームはマルチジャーナル展開をサポートしており、1つのインストールで複数のタイトルを運営する機関に適しています。
Open Journal Systemsの主な機能
完全な提出ワークフロー
著者による投稿から査読、校正、レイアウト、そして最終的な公開まで、編集ライフサイクル全体を1つのプラットフォームで管理します。
査読管理
査読者を割り当て、査読期限を追跡し、リマインダーを送信し、構造化された編集ダッシュボードから査読者の決定を収集します。
オープンアクセス出版
DOI連携、ORCIDサポート、および検索性を高めるためのインデックス化されたメタデータにより、オープンアクセスライセンスのもとで記事を公開します。
プラグインエコシステム
OJSを、統計、利用状況メトリクス、購読管理、決済ゲートウェイ、およびサードパーティサービス連携用のプラグインで拡張します。
多言語サポート
OJSは数十の言語の翻訳に対応しており、バイリンガルまたは多言語のジャーナルインターフェースとコンテンツをサポートしています。
HostingerでOpen Journal Systemsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。