Open Journal Systems (OJS)は、Public Knowledge Project (PKP)によって開発された無料のオープンソースプラットフォームで、投稿、査読から編集、制作、オンライン公開まで、学術ジャーナルの完全なワークフローを管理するためのものです。これは世界で最も広く利用されているオープンアクセスジャーナル管理システムであり、世界中の大学、研究機関、独立系出版社で数万ものジャーナルを支えています。

独自のVPSでOJSをセルフホストすることで、商業出版プラットフォームからジャーナルを完全に独立させることができます。記事ごとの手数料や定期購読料は不要で、投稿データと出版アーカイブの完全な所有権が得られます。このプラットフォームはマルチジャーナル展開をサポートしており、1つのインストールで複数のタイトルを運営する機関に適しています。