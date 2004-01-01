Cleanuparrが最大70％オフ

1クリックインストールによるCleanuparrのデプロイ

Servarrスタック向けの高度なキュークリーナーで、停止したダウンロード、失敗したダウンロード、悪意のあるダウンロードを自動的に削除します。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールによるCleanuparrのデプロイ

Cleanuparr向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Cleanuparrの活用例

Cleanuparrは、Servarrエコシステムのために特別に構築されたセルフホスト型ダウンロードマネージャーです。Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、Whisparr、およびqBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent、rTorrentと連携します。キューを継続的に検査し、停止しているもの、メタデータでスタックしているもの、ダウンロード速度が遅すぎるもの、インポートに失敗しているもの、または疑わしい.lnk.zipxファイルのような既知のマルウェアパターンに一致するダウンロードを検出し、削除します。

キューの管理機能に加えて、Cleanuparrは、不足しているメディアやカットオフ未達の品質アップグレードを積極的に検索し、完了したシードを削除し、arrsによって追跡されなくなった孤立ファイルを削除し、ストライクまたは削除のたびにアラートを送信します。独自のVPSで実行することで、手動でのキュー管理なしに、メディアの自動化を24時間体制で整理整頓された状態に保ちます。

早速申し込む
{name}の活用例

Cleanuparrの主な機能

取り消し線ベースのクリーンアップ

設定可能なストライクを付与して不良なダウンロードにマークを付け、しきい値に達した時点で自動的に削除およびブロックします。

「マルウェアブロッカー」

コミュニティが管理するパターンと、不審なファイルタイプの組み込みブロックリストを使用して、既知の悪意のあるトレントを検出して削除します。

「Servarr全体統合」

Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、Whisparrと、qBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent、rTorrentが、一箇所で連携して動作します。

欠落およびアップグレード検索

欠品アイテムの検索と、カットオフ未達成の品質アップグレードを自動的にトリガーします。これには、カスタムフォーマットスコアの追跡も含まれます。

孤立およびシーディングのクリーンアップ

ハードリンクやarr参照のないダウンロードを削除し、長時間実行されているシードを整理し、クロスシード対応のワークフローをサポートします。

「リアルタイム通知」

お好みの通知チャネルを通じて、すべてのストライク、削除、またはブロックに関するアラートを送信するため、何も見逃すことはありません。

HostingerでCleanuparrを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Immich

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Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

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Airsonic Advanced

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Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

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