Cleanuparrは、Servarrエコシステムのために特別に構築されたセルフホスト型ダウンロードマネージャーです。Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、Whisparr、およびqBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent、rTorrentと連携します。キューを継続的に検査し、停止しているもの、メタデータでスタックしているもの、ダウンロード速度が遅すぎるもの、インポートに失敗しているもの、または疑わしい .lnk や .zipx ファイルのような既知のマルウェアパターンに一致するダウンロードを検出し、削除します。

キューの管理機能に加えて、Cleanuparrは、不足しているメディアやカットオフ未達の品質アップグレードを積極的に検索し、完了したシードを削除し、arrsによって追跡されなくなった孤立ファイルを削除し、ストライクまたは削除のたびにアラートを送信します。独自のVPSで実行することで、手動でのキュー管理なしに、メディアの自動化を24時間体制で整理整頓された状態に保ちます。