1クリックインストールによるCleanuparrのデプロイ
Servarrスタック向けの高度なキュークリーナーで、停止したダウンロード、失敗したダウンロード、悪意のあるダウンロードを自動的に削除します。
Cleanuparr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cleanuparrの活用例
Cleanuparrは、Servarrエコシステムのために特別に構築されたセルフホスト型ダウンロードマネージャーです。Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、Whisparr、およびqBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent、rTorrentと連携します。キューを継続的に検査し、停止しているもの、メタデータでスタックしているもの、ダウンロード速度が遅すぎるもの、インポートに失敗しているもの、または疑わしい
.lnkや
.zipxファイルのような既知のマルウェアパターンに一致するダウンロードを検出し、削除します。
キューの管理機能に加えて、Cleanuparrは、不足しているメディアやカットオフ未達の品質アップグレードを積極的に検索し、完了したシードを削除し、arrsによって追跡されなくなった孤立ファイルを削除し、ストライクまたは削除のたびにアラートを送信します。独自のVPSで実行することで、手動でのキュー管理なしに、メディアの自動化を24時間体制で整理整頓された状態に保ちます。
Cleanuparrの主な機能
取り消し線ベースのクリーンアップ
設定可能なストライクを付与して不良なダウンロードにマークを付け、しきい値に達した時点で自動的に削除およびブロックします。
「マルウェアブロッカー」
コミュニティが管理するパターンと、不審なファイルタイプの組み込みブロックリストを使用して、既知の悪意のあるトレントを検出して削除します。
「Servarr全体統合」
Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、Whisparrと、qBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent、rTorrentが、一箇所で連携して動作します。
欠落およびアップグレード検索
欠品アイテムの検索と、カットオフ未達成の品質アップグレードを自動的にトリガーします。これには、カスタムフォーマットスコアの追跡も含まれます。
孤立およびシーディングのクリーンアップ
ハードリンクやarr参照のないダウンロードを削除し、長時間実行されているシードを整理し、クロスシード対応のワークフローをサポートします。
「リアルタイム通知」
お好みの通知チャネルを通じて、すべてのストライク、削除、またはブロックに関するアラートを送信するため、何も見逃すことはありません。
HostingerでCleanuparrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。