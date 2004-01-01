MySpeedは、インターネット接続のパフォーマンスを継続的に追跡する、軽量なセルフホスト型スピードテスト監視ツールです。Ookla、LibreSpeed、またはCloudflareを使用して、設定可能なスケジュールで自動スピードテストを実行し、結果をローカルのSQLiteデータベースに保存することで、日、週、月単位での傾向を分析できます。

MySpeedは、生の測定値に加えて、インタラクティブなチャート、設定可能なデータ保持ポリシー、メール、Signal、WhatsApp、またはTelegramを介したヘルスチェック通知、そして既存のオブザーバビリティスタックに統合するためのオプションのPrometheusメトリクスを提供します。すべてのデータはご自身のサーバーに保存され、サードパーティの分析、クラウドへの依存、テストごとの料金は一切かかりません。