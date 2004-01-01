MySpeedの1クリックインストール
自動テストを実行し、時間の経過とともに接続履歴を視覚化する、セルフホスト型のインターネット速度テストトラッカーです。
MySpeed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MySpeedの活用例
MySpeedは、インターネット接続のパフォーマンスを継続的に追跡する、軽量なセルフホスト型スピードテスト監視ツールです。Ookla、LibreSpeed、またはCloudflareを使用して、設定可能なスケジュールで自動スピードテストを実行し、結果をローカルのSQLiteデータベースに保存することで、日、週、月単位での傾向を分析できます。
MySpeedは、生の測定値に加えて、インタラクティブなチャート、設定可能なデータ保持ポリシー、メール、Signal、WhatsApp、またはTelegramを介したヘルスチェック通知、そして既存のオブザーバビリティスタックに統合するためのオプションのPrometheusメトリクスを提供します。すべてのデータはご自身のサーバーに保存され、サードパーティの分析、クラウドへの依存、テストごとの料金は一切かかりません。
MySpeedの主な機能
自動速度テスト
cron式を使用して定期的なテストをスケジュールすることで、手動での介入なしに接続品質が継続的に監視されます。
複数のテストプロバイダー
信頼できるプロバイダーから正確で比較可能な結果を得るために、速度テストのバックエンドとしてOokla、LibreSpeed、Cloudflareのいずれかを選択してください。
「履歴チャート」
設定可能な期間にわたってダウンロード、アップロード、pingの傾向を可視化することで、劣化パターンを特定し、ISPに説明責任を求めることができます。
健康通知
接続が定義されたしきい値を下回った場合、メール、Signal、WhatsApp、またはTelegram経由でアラートを受信します。
Prometheus メトリクス
スピードテストの結果をPrometheusメトリクスとしてエクスポートし、他のインフラ監視と合わせてGrafanaダッシュボードに統合できます。
HostingerでMySpeedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。