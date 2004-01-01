Lightdashのワンクリックデプロイ
dbtを中心に構築されたオープンソースBIプラットフォームで、データモデルを瞬時にダッシュボードやチャートに変換します。
Lightdash向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lightdashの活用例
Lightdashは、dbt（データ構築ツール）とネイティブに連携するように設計されたオープンソースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。BIツール内でメトリック定義を再構築する代わりに、Lightdashは既存のdbtモデル、テスト、ドキュメントを読み込み、探索インターフェースとメトリックレイヤーを自動生成します。これにより、分析ロジックは本来あるべき場所であるコードでバージョン管理されます。チームは、dbtプロジェクトですでに完了している作業を重複させることなく、ダッシュボードを構築し、アドホッククエリを実行し、レポート配信をスケジュールできます。
汎用BIツールとは異なり、Lightdashの「信頼できる唯一の情報源」アプローチは、dbtモデルが変更されると、それに基づいて構築されたすべてのチャートが自動的に更新されることを意味します。Lightdashをセルフホストすることで、分析チームはクエリ結果をサードパーティのクラウドプラットフォーム経由でルーティングすることなく、データインフラストラクチャを完全に制御できます。
Lightdashの主な機能
dbtネイティブ メトリクス層
Lightdash は既存の dbt モデル、テスト、YAML ドキュメントを読み込み、「探索 UI」を生成します。これにより、別の「BI ツール」でメトリクスを再定義する必要がなくなります。
アドホックSQLエクスプローラー
ブラウザから直接、データウェアハウスに対してアドホッククエリを実行し、dbtメタデータからカラム定義とテスト結果を自動的に取得します。
「予定レポート配信」
スケジュールに基づいて、定期的なダッシュボードのスナップショットをメールまたはSlackに配信するよう設定します。これにより、手動でのエクスポートやダウンロードなしで、関係者は常に最新の情報を得ることができます。
AIデータコパイロット
自然言語でデータについて質問し、dbtプロジェクトで既に定義されているメトリクスレイヤーによって提供されるグラフの提案を得ることができます。
バージョン管理された分析
アナリティクス定義は、データモデルと共にdbtコード内に存在し、標準的なGitワークフローを通じて、チャートやメトリクスの変更をレビュー、差分比較、デプロイ可能にします。
HostingerでLightdashを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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