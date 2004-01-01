Lightdashは、dbt（データ構築ツール）とネイティブに連携するように設計されたオープンソースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。BIツール内でメトリック定義を再構築する代わりに、Lightdashは既存のdbtモデル、テスト、ドキュメントを読み込み、探索インターフェースとメトリックレイヤーを自動生成します。これにより、分析ロジックは本来あるべき場所であるコードでバージョン管理されます。チームは、dbtプロジェクトですでに完了している作業を重複させることなく、ダッシュボードを構築し、アドホッククエリを実行し、レポート配信をスケジュールできます。

汎用BIツールとは異なり、Lightdashの「信頼できる唯一の情報源」アプローチは、dbtモデルが変更されると、それに基づいて構築されたすべてのチャートが自動的に更新されることを意味します。Lightdashをセルフホストすることで、分析チームはクエリ結果をサードパーティのクラウドプラットフォーム経由でルーティングすることなく、データインフラストラクチャを完全に制御できます。