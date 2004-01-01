Kuttは、短縮URL、分析データ、ユーザーアクセスを完全に制御できるセルフホスト型のURL短縮サービスです。独自のドメインでブランド化された短縮URLを作成し、リンクごとのクリック統計を追跡し、BitlyやTinyURLのような商用サービスにデータを送信することなく、クリーンな管理インターフェースを通じてすべてを管理できます。

基本的な短縮機能に加えて、Kuttではパスワードでリンクを保護したり、自動有効期限を設定したり、登録ユーザーを管理したりできます。完全なREST APIとChromeおよびFirefox用のブラウザ拡張機能により、既存のワークフローにリンク作成を簡単に統合できます。セルフホスト型であるため、リンクデータはプライベートに保たれ、クリックごとの料金は発生しません。