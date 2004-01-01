Kuttの1クリック導入
カスタムドメイン、クリック分析、完全なREST APIを備えた最新のオープンソースURL短縮サービスです。
Kutt向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kuttの活用例
Kuttは、短縮URL、分析データ、ユーザーアクセスを完全に制御できるセルフホスト型のURL短縮サービスです。独自のドメインでブランド化された短縮URLを作成し、リンクごとのクリック統計を追跡し、BitlyやTinyURLのような商用サービスにデータを送信することなく、クリーンな管理インターフェースを通じてすべてを管理できます。
基本的な短縮機能に加えて、Kuttではパスワードでリンクを保護したり、自動有効期限を設定したり、登録ユーザーを管理したりできます。完全なREST APIとChromeおよびFirefox用のブラウザ拡張機能により、既存のワークフローにリンク作成を簡単に統合できます。セルフホスト型であるため、リンクデータはプライベートに保たれ、クリックごとの料金は発生しません。
Kuttの主な機能
独自ドメイン対応
独自のブランドドメインから短縮リンクを提供することで、共有するすべてのURLがサードパーティのサービスではなく、あなたのアイデンティティを強化します。
リンク別分析
各短縮リンクについて、クリック数、リファラー、国、デバイスを追跡し、リーチとキャンペーンのパフォーマンスを測定します。
「パスワードで保護されたリンク」
任意のリンクにオプションのパスワードを追加すると、パスワードを知っている人だけが目的のURLにアクセスできるようになります。
リンクの有効期限
任意のリンクに自動有効期限を設定すると、手動での操作なしに機能しなくなります。これは、期限が定められたキャンペーンに役立ちます。
REST API
全機能搭載のAPIを介して、プログラムでリンクを作成、管理、削除できます。これにより、Kuttをアプリやパイプラインに簡単に統合することが可能になります。
ユーザー管理
管理パネルでは、登録済みユーザーとシステム全体のすべてのリンクを管理できます。登録と匿名アクセスはデフォルトで無効になっています。
HostingerでKuttを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。