FreshRSSは、無料で利用できるセルフホスト型のRSSおよびAtomフィードアグリゲーターで、すべての情報源を一つの高速な閲覧インターフェースに集約します。PHPで構築されており、最小限のリソースで動作し、マルチユーザー展開、豊富なキーボードショートカット、高度なフィルタリング、そして記事コンテンツの全文取得に対応しています。これにより、各情報源を個別に訪問する必要がなくなります。モバイルレスポンシブデザインと、ReederやNetNewsWireのようなサードパーティリーダーとのAPI互換性により、Google Readerのような終了したサービスの完全な代替となります。

VPSでFreshRSSをセルフホストすることは、ローカルのインターネット接続状況に関わらず24時間365日フィードが更新されること、閲覧履歴に関する完全なプライバシー、そして何を見るかをアルゴリズムが決定しないことを意味します。厳選された購読情報と閲覧履歴は永続ストレージに保存され、コンテナの更新後も安全に保持されます。