FreshRSSの1クリック展開
お気に入りのウェブサイトやニュースソースすべてを一箇所で管理できる軽量なセルフホスト型RSSフィード集約ツールです。
FreshRSS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FreshRSSの活用例
FreshRSSは、無料で利用できるセルフホスト型のRSSおよびAtomフィードアグリゲーターで、すべての情報源を一つの高速な閲覧インターフェースに集約します。PHPで構築されており、最小限のリソースで動作し、マルチユーザー展開、豊富なキーボードショートカット、高度なフィルタリング、そして記事コンテンツの全文取得に対応しています。これにより、各情報源を個別に訪問する必要がなくなります。モバイルレスポンシブデザインと、ReederやNetNewsWireのようなサードパーティリーダーとのAPI互換性により、Google Readerのような終了したサービスの完全な代替となります。
VPSでFreshRSSをセルフホストすることは、ローカルのインターネット接続状況に関わらず24時間365日フィードが更新されること、閲覧履歴に関する完全なプライバシー、そして何を見るかをアルゴリズムが決定しないことを意味します。厳選された購読情報と閲覧履歴は永続ストレージに保存され、コンテナの更新後も安全に保持されます。
FreshRSSの主な機能
複数ユーザーのサポート
個別のサブスクリプションと読書設定を持つ別々のアカウントを作成することで、家族やチームでの利用に適しています。
詳細フィルター
キーワード、著者、またはカスタムルールで記事をフィルタリングし、すべてのフィードを検索して、どんなコンテンツでも即座に見つけられます。
第三者リーダーAPI
FeverとGoogle ReaderのAPIに対応しているため、「Reeder」や「Unread」のような人気のモバイルアプリがあなたのインスタンスと同期できます。
記事全体取得中
概要のみを公開しているフィードから記事の全文を取得し、すべてを1つのインターフェース内で読みやすく保ちます。
OPML インポート＆エクスポート
標準のOPMLファイルを使用すれば、手動で再入力することなく、任意のフィードリーダーから購読を移行できます。
HostingerでFreshRSSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。