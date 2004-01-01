pygeoapiは、OGC API標準（Features、Coverages、Tiles、Records、Processes、EDR）のオープンソースPython実装であり、地理空間データセットを発見可能で閲覧可能なRESTful APIに変えます。内蔵のHTMLブラウザをバンドルしているため、開発者ではないユーザーでも、コレクションをナビゲートし、地図上でアイテムを検査し、単一のリクエストを記述することなくGeoJSONをダウンロードできます。

独自のVPSでpygeoapiをセルフホストすることで、どのデータセットを公開するか、それらがどこに存在するか、誰がそれらをクエリできるかを完全に制御できます。PostgreSQL/PostGIS、GeoPackage、Elasticsearch、MongoDB、またはリモートのWFS/WMSソースを接続し、バンドルされているTraefikプロキシによって処理されるHTTPSを使用して、独自のドメインで公開できます。