1クリックインストールによるpygeoapiのデプロイ
HTTP経由で地理空間データを公開するためのOGC API標準スイートを実装したPythonサーバーです。
pygeoapi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
pygeoapiの活用例
pygeoapiは、OGC API標準（Features、Coverages、Tiles、Records、Processes、EDR）のオープンソースPython実装であり、地理空間データセットを発見可能で閲覧可能なRESTful APIに変えます。内蔵のHTMLブラウザをバンドルしているため、開発者ではないユーザーでも、コレクションをナビゲートし、地図上でアイテムを検査し、単一のリクエストを記述することなくGeoJSONをダウンロードできます。
独自のVPSでpygeoapiをセルフホストすることで、どのデータセットを公開するか、それらがどこに存在するか、誰がそれらをクエリできるかを完全に制御できます。PostgreSQL/PostGIS、GeoPackage、Elasticsearch、MongoDB、またはリモートのWFS/WMSソースを接続し、バンドルされているTraefikプロキシによって処理されるHTTPSを使用して、独自のドメインで公開できます。
pygeoapiの主な機能
OGC API 規格
単一の構成ファイルに対して、OGC API Features、Coverages、Tiles、Records、Processes、および Environmental Data Retrieval を実装します。
組み込みHTMLブラウザ
すべてのコレクション、アイテム、およびプロセスは、インタラクティブなLeafletマップと整形されたJSONにより、Web UIから閲覧可能です。
多くのデータバックエンド
PostgreSQL/PostGIS、GeoPackage、SpatiaLite、Elasticsearch、MongoDB、CSV、GeoJSON、およびリモートWFSソースを、統合されたプロバイダーを通じて提供します。
「OpenAPI ドキュメント」
OpenAPI 3.0の記述とSwagger/Redoc UIは、設定から自動的に生成されるため、クライアントは迅速に統合できます。
地理空間処理
公開されたデータに対して、オンデマンドの変換、分析、ETLジョブを実行するために、Python関数をOGC API Processesとして公開します。
STACとメタデータカタログ
STAC準拠の画像と記録のカタログを公開し、パートナーがプログラムであなたの地理空間データを検索およびクロールできるようにします。
Hostingerでpygeoapiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。