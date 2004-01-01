1クリックインストールでのWUDデプロイ
Dockerイメージの更新を検知し、数十の統合されたチャネルを通じて通知するオープンソースのウォッチャーです。
WUD向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WUDの活用例
WUD（What's Up Docker）は、whats-up-dockerの後継として積極的にメンテナンスされており、セルフホスト型インフラストラクチャ全体でコンテナイメージを最新の状態に保つことに完全に焦点を当てています。実行中のコンテナを継続的に検査し、アップストリームレジストリにクエリを実行し、どのイメージに新しいバージョンが利用可能であるかを正確に報告します。Docker Hub、GHCR、ECR、GCR、ACR、Quay、およびセルフホスト型レジストリはすべて、すぐにサポートされています。
独自のVPSでWUDをセルフホストすることで、サードパーティのSaaSアップデートトラッカーへの依存を排除し、管理するインフラストラクチャ内にコンテナフリートの完全なインベントリを保持できます。トリガーは、Slack、Telegram、Discord、Gotify、Apprise、IFTTT、Pushover、MQTT、汎用Webhookに展開したり、スタックを自動的に再構築したりできます。
WUDの主な機能
複数レジストリ監視
Docker Hub、GHCR、ECR、GCR、ACR、Quay、および任意のカスタムレジストリ全体の更新を、プロバイダーごとの拡張機能なしで追跡します。
「自動化をトリガー」
新バージョンイベントをSlack、Telegram、Discord、Apprise、MQTT、汎用ウェブフック、またはコンテナ再構築ジョブにルーティングします。
「Web UI」と「REST API」
保留中の更新を閲覧し、ダイジェストを検査し、ドキュメント化されたREST APIを通じて既存のダッシュボードと統合します。
きめ細かい監視ルール
ラベル、名前、またはレジストリでコンテナを含めるか除外するかを指定し、semver、regex、またはダイジェストの比較戦略の中から選択します。
Prometheusメトリクス
コンテナをエクスポートし、/metricsでメトリクスを更新することで、既存のGrafanaスタックが古いイメージについてアラートを発するようにします。
軽量フットプリント
単一のNode.jsコンテナとして、わずかなストレージ容量で動作し、本番ワークロードと並行して小規模なVPSインスタンスに適しています。
HostingerでWUDを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。