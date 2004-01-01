WUD（What's Up Docker）は、whats-up-dockerの後継として積極的にメンテナンスされており、セルフホスト型インフラストラクチャ全体でコンテナイメージを最新の状態に保つことに完全に焦点を当てています。実行中のコンテナを継続的に検査し、アップストリームレジストリにクエリを実行し、どのイメージに新しいバージョンが利用可能であるかを正確に報告します。Docker Hub、GHCR、ECR、GCR、ACR、Quay、およびセルフホスト型レジストリはすべて、すぐにサポートされています。

独自のVPSでWUDをセルフホストすることで、サードパーティのSaaSアップデートトラッカーへの依存を排除し、管理するインフラストラクチャ内にコンテナフリートの完全なインベントリを保持できます。トリガーは、Slack、Telegram、Discord、Gotify、Apprise、IFTTT、Pushover、MQTT、汎用Webhookに展開したり、スタックを自動的に再構築したりできます。