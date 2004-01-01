Ever Gauzyのワンクリックインストール
ERP、CRM、HRM、ATS、およびプロジェクト管理を1つのワークスペースに統合したオープンソースのビジネスプラットフォームです。
Ever Gauzy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ever Gauzyの活用例
Ever Gauzyは、ERP、CRM、HRM、ATS、プロジェクト管理を単一のワークスペースに統合するオープンソースの業務管理プラットフォームです。これは、時間追跡、給与管理、営業パイプラインの実行、収益性報告を、5つの異なるSaaSサブスクリプションを組み合わせることなく行う必要があるエージェンシー、コンサルティング会社、およびサービスベースのチーム向けに設計されています。
独自のVPSでGauzyをセルフホストすることで、クライアントデータ、契約、請求書、人事記録を完全に管理下に置き、ユーザーごとの料金やベンダーロックインなしで利用できます。このプラットフォームはEver Co.によって積極的に開発されており、GitHubには数千人の貢献者がおり、商用セルフホスティングを可能にするオープンソースライセンスを備えています。
Ever Gauzyの主な機能
統合ERPスイート
財務、在庫、購買、会計の各モジュールは、単一のデータモデルを共有しています。そのため、レポートは常に部門間で同じ数値を反映します。
ビルトインCRM
別のツール間でデータをエクスポートすることなく、請求書発行やプロジェクト納品と合わせて、リード、取引、連絡先、パイプラインを追跡できます。
HRMとATS
従業員、候補者、休暇、契約、および求人掲載からオンボーディングまでの採用プロセス全体を、一元的に管理できます。
勤怠管理とタイムシート
手動および自動入力によるネイティブのタイムトラッキングは、給与計算、請求書発行、プロジェクト収益性レポートに直接反映されます。
「マルチテナントワークスペース」
1つのデプロイメントで複数の組織とチームを運用し、各テナントごとにデータ、権限、請求を分離します。
オープン統合API
RESTおよびGraphQL APIに加え、GitHub、Hubstaff、Upwork、Make.comとのWebhook連携により、Gauzyを拡張して既存のワークフローに適合させることができます。
HostingerでEver Gauzyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。