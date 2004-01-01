Ever Gauzyは、ERP、CRM、HRM、ATS、プロジェクト管理を単一のワークスペースに統合するオープンソースの業務管理プラットフォームです。これは、時間追跡、給与管理、営業パイプラインの実行、収益性報告を、5つの異なるSaaSサブスクリプションを組み合わせることなく行う必要があるエージェンシー、コンサルティング会社、およびサービスベースのチーム向けに設計されています。

独自のVPSでGauzyをセルフホストすることで、クライアントデータ、契約、請求書、人事記録を完全に管理下に置き、ユーザーごとの料金やベンダーロックインなしで利用できます。このプラットフォームはEver Co.によって積極的に開発されており、GitHubには数千人の貢献者がおり、商用セルフホスティングを可能にするオープンソースライセンスを備えています。