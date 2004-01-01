Ever Gauzyが最大70％オフ

Ever Gauzyのワンクリックインストール

ERP、CRM、HRM、ATS、およびプロジェクト管理を1つのワークスペースに統合したオープンソースのビジネスプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Ever Gauzyのワンクリックインストール

Ever Gauzy向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Ever Gauzyの活用例

Ever Gauzyは、ERP、CRM、HRM、ATS、プロジェクト管理を単一のワークスペースに統合するオープンソースの業務管理プラットフォームです。これは、時間追跡、給与管理、営業パイプラインの実行、収益性報告を、5つの異なるSaaSサブスクリプションを組み合わせることなく行う必要があるエージェンシー、コンサルティング会社、およびサービスベースのチーム向けに設計されています。

独自のVPSでGauzyをセルフホストすることで、クライアントデータ、契約、請求書、人事記録を完全に管理下に置き、ユーザーごとの料金やベンダーロックインなしで利用できます。このプラットフォームはEver Co.によって積極的に開発されており、GitHubには数千人の貢献者がおり、商用セルフホスティングを可能にするオープンソースライセンスを備えています。

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{name}の活用例

Ever Gauzyの主な機能

統合ERPスイート

財務、在庫、購買、会計の各モジュールは、単一のデータモデルを共有しています。そのため、レポートは常に部門間で同じ数値を反映します。

ビルトインCRM

別のツール間でデータをエクスポートすることなく、請求書発行やプロジェクト納品と合わせて、リード、取引、連絡先、パイプラインを追跡できます。

HRMとATS

従業員、候補者、休暇、契約、および求人掲載からオンボーディングまでの採用プロセス全体を、一元的に管理できます。

勤怠管理とタイムシート

手動および自動入力によるネイティブのタイムトラッキングは、給与計算、請求書発行、プロジェクト収益性レポートに直接反映されます。

「マルチテナントワークスペース」

1つのデプロイメントで複数の組織とチームを運用し、各テナントごとにデータ、権限、請求を分離します。

オープン統合API

RESTおよびGraphQL APIに加え、GitHub、Hubstaff、Upwork、Make.comとのWebhook連携により、Gauzyを拡張して既存のワークフローに適合させることができます。

HostingerでEver Gauzyを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AFFiNE

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AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

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Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

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毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

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