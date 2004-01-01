ワンクリックインストールによるPhotofieldの展開
速度重視のセルフホスト型フォトギャラリー。何千もの画像をスムーズにズーム可能なタイムラインで表示します。
Photofield向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Photofieldの活用例
Photofieldは、ある一つの執着、すなわち「速度」を中心に構築されたオープンソースのシングルバイナリ写真ギャラリーです。写真を小さなサムネイルにページ分割する代わりに、パンやピンチ操作に応じて高解像度のタイルを段階的に読み込みながら、連続的にズーム可能なキャンバス上に何千もの画像を一度にレンダリングします。その結果は、一般的なウェブギャラリーというよりも、デスクトップの画像ビューアに近い感覚です。
VPSでPhotofieldをセルフホストすることで、SaaS写真サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内にオリジナルの写真とそのEXIFメタデータを保持できます。ソースディレクトリは読み取り専用でマウントされるため、ギャラリーがオリジナルを修正または削除することは決してありません。これにより、rsync、SCP、またはSyncthingを介して同期された既存のアーカイブにとって、安全で非侵襲的なフロントエンドとなります。
Photofieldの主な機能
ズーム可能なタイムライン
マルチ解像度タイルストリーミングにより、1枚の連続したキャンバス上で数万枚の写真をパンとピンチ操作で閲覧できます。
単一バイナリデプロイメント
1つのGoバイナリは、UI、地理位置情報データベース、およびインデクサーを組み込んでいるため、コンテナは外部データベースサービスなしで数秒で起動します。
「読み取り専用ライブラリ」
写真ディレクトリは読み取り専用でマウントされているため、ギャラリーがインデックス作成中に元のファイルを変更、名前変更、または削除することはできません。
地元リバースジオコーディング
内蔵のジオロケーションデータベースは、サードパーティの地図API呼び出しを一切行わずに、EXIF GPS座標を完全にオフラインで地名に解決します。
高速インデックス作成
インデクサーは、SSD上で毎秒数千ファイルで新しい写真をスキャンし、ブラウジングを妨げることなくギャラリーを段階的に更新します。
「任意のAI検索」
コレクション全体で意味画像検索と顔検出を有効にするには、外部のPhotofield AIホストを接続します。
HostingerでPhotofieldを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。