Photofieldは、ある一つの執着、すなわち「速度」を中心に構築されたオープンソースのシングルバイナリ写真ギャラリーです。写真を小さなサムネイルにページ分割する代わりに、パンやピンチ操作に応じて高解像度のタイルを段階的に読み込みながら、連続的にズーム可能なキャンバス上に何千もの画像を一度にレンダリングします。その結果は、一般的なウェブギャラリーというよりも、デスクトップの画像ビューアに近い感覚です。

VPSでPhotofieldをセルフホストすることで、SaaS写真サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内にオリジナルの写真とそのEXIFメタデータを保持できます。ソースディレクトリは読み取り専用でマウントされるため、ギャラリーがオリジナルを修正または削除することは決してありません。これにより、rsync、SCP、またはSyncthingを介して同期された既存のアーカイブにとって、安全で非侵襲的なフロントエンドとなります。