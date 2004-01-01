RSS Bridgeは、RSSやAtomフィードを公開しなくなったサイト（ソーシャルネットワーク、ビデオプラットフォーム、ニュースポータル、フォーラムスレッド、そして過去10年間で静かにフィードを廃止した多数のページ）向けに生成するオープンソースのPHPサービスです。何百ものコミュニティによって維持されているブリッジを提供しており、それぞれを、どのリーダーからでも購読できる安定したフィードURLとして公開しています。

独自のVPSでRSS Bridgeをセルフホストすることで、読書リストをプライベートに保ち、共有コミュニティデプロイメントに伴うパブリックインスタンスのレート制限やダウンタイムを回避し、自分のインスタンスが公開するブリッジを正確にホワイトリストに登録できます。FreshRSSやCommaFeedのようなセルフホスト型リーダーと組み合わせることで、オープンウェブの消費方法を再び自分でコントロールできるようになります。