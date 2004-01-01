1クリックインストールでのRSS Bridgeデプロイ
RSSのないウェブサイトを、あらゆるリーダーで購読可能なクリーンなフィードに変換するセルフホスト型ブリッジです。
RSS Bridge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RSS Bridgeの活用例
RSS Bridgeは、RSSやAtomフィードを公開しなくなったサイト（ソーシャルネットワーク、ビデオプラットフォーム、ニュースポータル、フォーラムスレッド、そして過去10年間で静かにフィードを廃止した多数のページ）向けに生成するオープンソースのPHPサービスです。何百ものコミュニティによって維持されているブリッジを提供しており、それぞれを、どのリーダーからでも購読できる安定したフィードURLとして公開しています。
独自のVPSでRSS Bridgeをセルフホストすることで、読書リストをプライベートに保ち、共有コミュニティデプロイメントに伴うパブリックインスタンスのレート制限やダウンタイムを回避し、自分のインスタンスが公開するブリッジを正確にホワイトリストに登録できます。FreshRSSやCommaFeedのようなセルフホスト型リーダーと組み合わせることで、オープンウェブの消費方法を再び自分でコントロールできるようになります。
RSS Bridgeの主な機能
数百の橋
YouTubeチャンネル、Mastodonタイムライン、Redditサブレディット、Bandcampページ、GitHubリリース、ニュースサイトなど、その他多くのソースから、すぐにフィードを生成できます。
複数のフィード形式
各ソースをAtom、RSS 2.0、MRSS、JSON、HTML、またはプレーンテキストとして提供することで、あらゆる読者、スクレイパー、またはウェブフックコンシューマーが利用できます。
「ブリッジホワイトリスト」
インスタンスを厳選されたブリッジセットに制限し、
whitelist.txt を使用することで、リソース使用量を制御し、めったに使用されないスクレイパーが公開されるのを防ぐことができます。
ブラウザ級のフェッチ
curl-impersonateをバンドルし、リクエストが実際のChromeブラウザのように見えるようにすることで、標準のHTTPクライアントをブロックするサイトを回避します。
カスタム橋
独自の
Bridge.phpファイルを設定ボリュームにドロップすると、プロジェクトをフォークすることなく、必要なあらゆるサイトをスクレイピングできます。
アカウント不要
ユーザーもデータベースもサインアップも不要なステートレスなウェブUIで、フィードURLが唯一の永続的な状態です。
HostingerでRSS Bridgeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。