Krayin CRMは、LaravelとVue.js上に構築された、無料のオープンソースの顧客関係管理フレームワークです。これは、リード獲得と資格認定からパイプライン追跡、見積もり作成、販売後の活動に至るまで、顧客ライフサイクル全体をカバーするワークベンチを営業チームに提供し、ユーザーごとのライセンスやベンダーロックインは発生しません。

独自のVPSでKrayinをセルフホストすることで、すべてのリード、連絡先、メール交換、収益データを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。また、開発者はLaravelパッケージ、カスタム属性、REST APIを通じてCRMを拡張し、チームの実際の販売方法に合わせることが可能です。