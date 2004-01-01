Krayin CRMの1クリックインストールによる導入
リード、連絡先、パイプライン、顧客関係をエンドツーエンドで管理するためのオープンソースLaravel CRM
Krayin CRM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
Krayin CRMの活用例
Krayin CRMは、LaravelとVue.js上に構築された、無料のオープンソースの顧客関係管理フレームワークです。これは、リード獲得と資格認定からパイプライン追跡、見積もり作成、販売後の活動に至るまで、顧客ライフサイクル全体をカバーするワークベンチを営業チームに提供し、ユーザーごとのライセンスやベンダーロックインは発生しません。
独自のVPSでKrayinをセルフホストすることで、すべてのリード、連絡先、メール交換、収益データを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。また、開発者はLaravelパッケージ、カスタム属性、REST APIを通じてCRMを拡張し、チームの実際の販売方法に合わせることが可能です。
Krayin CRMの主な機能
ビジュアルセールスパイプライン
カスタマイズ可能なカンバンステージでリードを移動させることで、営業担当者とマネージャーは常に取引状況を一目で確認できます。
リード管理
ウェブフォームからリードを獲得し、担当者を割り当て、ソース別にスコアリングし、資格のある見込み客をアカウントと見積もりに変換します。
「カスタム属性」
コードを記述することなく、リード、連絡先、組織、見積もりに合わせてカスタマイズされたフィールドを追加し、CRMを営業プロセスに適合させることができます。
見積もりと商品
税金や割引ルールを適用した組み込みの製品カタログからブランド見積もりを作成し、受注まで追跡します。
「メール＆アクティビティ」
通話、会議、メールをあらゆる記録にログとして残し、カレンダー表示やフォローアップリマインダーを活用して、取引を滞りなく進めましょう。
ウェブフォームおよびAPI
リード獲得用の埋め込み可能なウェブフォームを公開し、REST APIを使用して既存のマーケティングスタックとデータを同期します。
HostingerでKrayin CRMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
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