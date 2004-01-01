Histerは、訪問したウェブサイトを自動的に全文インデックス化し、ブラウザの履歴をプライベートで検索可能な知識ベースに変えるオープンソースの検索エンジンです。時系列の履歴リストをスクロールしたり、すべてのクエリをプロファイリングするリモート検索エンジンに頼ったりする代わりに、Histerは、タイトルやURLだけでなく、そのコンテンツを使って、すでに読んだページを見つけることができます。

Histerをセルフホストすることで、閲覧データ、インデックス化されたコンテンツ、検索クエリはすべてVPS上に保持されます。同じインスタンスで、追加のサイトをクロールしたり、ローカルファイルをインデックス化したり、AIエージェントにMCPエンドポイントを公開したり、複数のユーザーにサービスを提供したりできます。これらすべてを、サードパーティサービスに単一のクエリを送信することなく行えます。