1クリックインストールによるHisterのデプロイ
ブラウザの履歴とナレッジベースを全文検索インデックス化する、ローカルファーストのパーソナル検索エンジンです。
Hister向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Histerの活用例
Histerは、訪問したウェブサイトを自動的に全文インデックス化し、ブラウザの履歴をプライベートで検索可能な知識ベースに変えるオープンソースの検索エンジンです。時系列の履歴リストをスクロールしたり、すべてのクエリをプロファイリングするリモート検索エンジンに頼ったりする代わりに、Histerは、タイトルやURLだけでなく、そのコンテンツを使って、すでに読んだページを見つけることができます。
Histerをセルフホストすることで、閲覧データ、インデックス化されたコンテンツ、検索クエリはすべてVPS上に保持されます。同じインスタンスで、追加のサイトをクロールしたり、ローカルファイルをインデックス化したり、AIエージェントにMCPエンドポイントを公開したり、複数のユーザーにサービスを提供したりできます。これらすべてを、サードパーティサービスに単一のクエリを送信することなく行えます。
Histerの主な機能
全文履歴インデックス
訪問したページの実際のコンテンツを自動的にインデックス化するため、URLやタイトルだけでなく、書かれた内容で検索できます。
強力なクエリ言語
精度を追求して構築された専用のクエリ構文を使用し、ドメイン、日付範囲、言語、タグ、および全文表現でフィルタリングします。
ローカルファイルインデックス
VPS上のディレクトリをHisterに指定し、閲覧履歴と合わせてノート、ドキュメント、ナレッジベースをインデックス化します。
内蔵クローラー
JavaScriptを多用するページ向けに、従来のHTTPクローラーまたはヘッドレスブラウザのいずれかを使用して外部サイトをクロールすることで、インデックスを拡張します。
マルチユーザーサポート
チームまたは地域コミュニティ向けに、ユーザーごとのインデックスとOAuthベースの認証を備えた共有インスタンスをホストします。
AIとMCP統合
オプションのセマンティック検索を有効にし、モデルコンテキストプロトコルエンドポイントを介してAIエージェントに結果を公開します。
HostingerでHisterを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。