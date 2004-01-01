Microweberの1クリックインストール
オープンソースのドラッグ＆ドロップ式サイト作成ツール兼CMSで、Eコマース機能を内蔵し、Laravelを搭載しています。
Microweber向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Microweberの活用例
Microweberは、ライブページにブロックを直接ドラッグするだけで、ページ、ブログ、オンラインストアを構築できるオープンソースのCMSおよびウェブサイトビルダーです。個別の管理プレビューやテンプレートコーディングは不要です。Laravelをベースに構築され、MITライセンスの下で提供されており、フル機能のEコマースエンジン、多言語コンテンツ、そしてショップ、ギャラリー、お問い合わせフォーム、ブログ投稿をすぐに利用できるモジュールシステムが搭載されています。
独自のVPSでMicroweberをセルフホストすることで、サイトファイル、顧客の注文、アップロードされたメディアを完全に管理下に置くことができます。サイトごとの料金、取引手数料、インストールできるテーマやモジュールに対するプラットフォームの制限は一切ありません。
Microweberの主な機能
「ライブ ドラッグ＆ドロップエディター」
ブロック、テキスト、画像をドラッグして配置することで、フロントエンドで直接ページを編集できます。構築したレイアウトは、訪問者に見えるものと全く同じです。
内蔵のEコマース
商品カタログ、カート、チェックアウト、注文管理といった主要機能が組み込まれたオンラインストアを開設できます。追加のプラグインやサブスクリプションは必要ありません。
Laravelの基礎
Laravel PHPフレームワーク上に構築されており、開発者には使い慣れたMVC構造、Composerパッケージ、およびEloquent ORMを提供し、プラットフォームを安全に拡張できます。
多言語コンテンツ
ネイティブの翻訳ツールを使用して同じサイトを複数の言語で公開することで、サードパーティのプラグインなしで国際的なオーディエンスにリーチできます。
モジュールエコシステム
ギャラリー、お問い合わせフォーム、スライダー、ショップ、ブログ投稿を、任意のページにドラッグ＆ドロップして視覚的に再設定できる再利用可能なモジュールとして追加します。
「ホワイトラベルテーマ」
MITライセンスの下で、テンプレート、ブランディング、レイアウトを自由にカスタマイズできます。これは、ベンダーロックインなしでクライアント向けにサイトを構築する代理店にとって理想的です。
HostingerでMicroweberを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。