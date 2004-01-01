Microweberは、ライブページにブロックを直接ドラッグするだけで、ページ、ブログ、オンラインストアを構築できるオープンソースのCMSおよびウェブサイトビルダーです。個別の管理プレビューやテンプレートコーディングは不要です。Laravelをベースに構築され、MITライセンスの下で提供されており、フル機能のEコマースエンジン、多言語コンテンツ、そしてショップ、ギャラリー、お問い合わせフォーム、ブログ投稿をすぐに利用できるモジュールシステムが搭載されています。

独自のVPSでMicroweberをセルフホストすることで、サイトファイル、顧客の注文、アップロードされたメディアを完全に管理下に置くことができます。サイトごとの料金、取引手数料、インストールできるテーマやモジュールに対するプラットフォームの制限は一切ありません。