1クリックインストールでのOpenBudgeteerデプロイ
構造化されたカテゴリベースのアプローチで個人の財政を管理するための、オープンソースのバケット予算管理アプリ。
OpenBudgeteer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenBudgeteerの活用例
OpenBudgeteerは、YNABやBucketsのようなツールにインスパイアされた、バケット予算編成の原則に基づいて構築されたセルフホスト型の個人財務管理アプリケーションです。月の初めに収入のすべてを特定の支出バケットに割り当てることで、費用が発生するたびに反応するのではなく、お金に対する明確で意図的な計画を立てることができます。
.NETとBlazor Serverで構築されたOpenBudgeteerは、完全に自身のインフラストラクチャ上で動作するため、財務データがサードパーティのクラウドに触れることはありません。永続的なストレージのためにPostgreSQLデータベースに接続し、アクセスを保護するためのオプションの認証をサポートしています。「Awesome Self-Hosted」リストにも掲載されており、市販の予算管理ソフトウェアに代わる、有能で無料の選択肢を探しているプライバシー意識の高いユーザーにとって信頼できる選択肢です。
OpenBudgeteerの主な機能
バケット予算編成
毎月の初めに、すべての収入をあらかじめ決められた支出項目に割り当て、財政を整理し、順調に管理しましょう。
全データ所有権
お客様の財務データは、お客様ご自身のVPSにのみ保存されます。サードパーティのクラウドは不要で、サブスクリプション料金もかからず、ベンダーロックインもありません。
「任意認証」
組み込みのユーザー名とパスワード認証機能により予算を保護し、機密性の高い財務情報にアクセスできるのはあなただけです。
PostgreSQL永続性
すべてのトランザクションと予算データを専用のPostgreSQLデータベースに保存し、信頼性の高い、クラッシュセーフな永続性と簡単なバックアップを実現します。
「Blazor サーバー UI」
Blazor Serverを搭載した、現代的でレスポンシブなウェブインターフェースは、ブラウザで直接、高速でインタラクティブな予算編成体験を提供します。
HostingerでOpenBudgeteerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。