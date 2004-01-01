OpenBudgeteerが最大70％オフ

1クリックインストールでのOpenBudgeteerデプロイ

構造化されたカテゴリベースのアプローチで個人の財政を管理するための、オープンソースのバケット予算管理アプリ。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでのOpenBudgeteerデプロイ

OpenBudgeteer向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OpenBudgeteerの活用例

OpenBudgeteerは、YNABやBucketsのようなツールにインスパイアされた、バケット予算編成の原則に基づいて構築されたセルフホスト型の個人財務管理アプリケーションです。月の初めに収入のすべてを特定の支出バケットに割り当てることで、費用が発生するたびに反応するのではなく、お金に対する明確で意図的な計画を立てることができます。

.NETとBlazor Serverで構築されたOpenBudgeteerは、完全に自身のインフラストラクチャ上で動作するため、財務データがサードパーティのクラウドに触れることはありません。永続的なストレージのためにPostgreSQLデータベースに接続し、アクセスを保護するためのオプションの認証をサポートしています。「Awesome Self-Hosted」リストにも掲載されており、市販の予算管理ソフトウェアに代わる、有能で無料の選択肢を探しているプライバシー意識の高いユーザーにとって信頼できる選択肢です。

早速申し込む
{name}の活用例

OpenBudgeteerの主な機能

バケット予算編成

毎月の初めに、すべての収入をあらかじめ決められた支出項目に割り当て、財政を整理し、順調に管理しましょう。

全データ所有権

お客様の財務データは、お客様ご自身のVPSにのみ保存されます。サードパーティのクラウドは不要で、サブスクリプション料金もかからず、ベンダーロックインもありません。

「任意認証」

組み込みのユーザー名とパスワード認証機能により予算を保護し、機密性の高い財務情報にアクセスできるのはあなただけです。

PostgreSQL永続性

すべてのトランザクションと予算データを専用のPostgreSQLデータベースに保存し、信頼性の高い、クラッシュセーフな永続性と簡単なバックアップを実現します。

「Blazor サーバー UI」

Blazor Serverを搭載した、現代的でレスポンシブなウェブインターフェースは、ブラウザで直接、高速でインタラクティブな予算編成体験を提供します。

HostingerでOpenBudgeteerを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Actual Budget

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エンベロープ方式の予算管理に対応したプライバシー重視の家計簿アプリ

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Akaunting

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Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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インテリジェントなレポート機能と多通貨対応のセルフホスト型財務会計プラットフォーム

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