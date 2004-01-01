OpenBudgeteerは、YNABやBucketsのようなツールにインスパイアされた、バケット予算編成の原則に基づいて構築されたセルフホスト型の個人財務管理アプリケーションです。月の初めに収入のすべてを特定の支出バケットに割り当てることで、費用が発生するたびに反応するのではなく、お金に対する明確で意図的な計画を立てることができます。

.NETとBlazor Serverで構築されたOpenBudgeteerは、完全に自身のインフラストラクチャ上で動作するため、財務データがサードパーティのクラウドに触れることはありません。永続的なストレージのためにPostgreSQLデータベースに接続し、アクセスを保護するためのオプションの認証をサポートしています。「Awesome Self-Hosted」リストにも掲載されており、市販の予算管理ソフトウェアに代わる、有能で無料の選択肢を探しているプライバシー意識の高いユーザーにとって信頼できる選択肢です。