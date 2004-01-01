RomMは、散在するゲームファイルを整理された検索可能なライブラリに変える、包括的なセルフホスト型ROM管理プラットフォームです。IGDBとMobyGamesからカバーアート、スクリーンショット、説明を自動的に取得してコレクションを充実させ、アーケードの古典から最新のコンソールまで、何百ものプラットフォームに対応しています。

RomMをセルフホストすることで、ゲームコレクションは自身のインフラストラクチャ上に保持されます。クラウドストレージの利用規約に関する懸念、帯域幅の制限、月額料金は一切ありません。アクセス権を管理でき、新しいプラットフォームを追加したり、コレクションセットを完成させたりするにつれて、ライブラリは無制限に成長します。