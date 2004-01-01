RomMの1クリックインストール
セルフホスト型ROMマネージャーは、メタデータ、カバーアート、ブラウザベースのゲームプレイでレトロゲームコレクションを整理します。
RomM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RomMの活用例
RomMは、散在するゲームファイルを整理された検索可能なライブラリに変える、包括的なセルフホスト型ROM管理プラットフォームです。IGDBとMobyGamesからカバーアート、スクリーンショット、説明を自動的に取得してコレクションを充実させ、アーケードの古典から最新のコンソールまで、何百ものプラットフォームに対応しています。
RomMをセルフホストすることで、ゲームコレクションは自身のインフラストラクチャ上に保持されます。クラウドストレージの利用規約に関する懸念、帯域幅の制限、月額料金は一切ありません。アクセス権を管理でき、新しいプラットフォームを追加したり、コレクションセットを完成させたりするにつれて、ライブラリは無制限に成長します。
RomMの主な機能
自動メタデータ
IGDBとMobyGamesからカバーアート、スクリーンショット、説明を取得し、大規模なコレクションの手動カタログ作成にかかる時間を削減します。
ブラウザベースのゲームプレイ
各デバイスにエミュレータをインストールすることなく、EmulatorJSとRuffleRSを介してブラウザで直接ゲームをプレイできます。
複数プラットフォームのサポート
NES、SNES、PlayStation、アーケード、その他数百ものプラットフォームにわたるコレクションを、統一されたインターフェースの下で整理します。
「ユーザー権限」
きめ細かなアクセス制御により、管理機能を制限したまま、家族や友人とライブラリを共有できます。
複数ファイルゲームのグループ化
複数ディスクのタイトル、地域バリアント、およびリビジョンを自動的に検出してグループ化し、各ゲームが単一のエントリとして表示されるようにします。
HostingerでRomMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。