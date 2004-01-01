Milvusは、機械学習モデルによって生成された高次元の埋め込みを保存・検索するために特別に構築された、世界で最も人気のあるオープンソースのベクトルデータベースです。HNSW、IVF、DiskANNインデックス、ハイブリッドな密ベクトルおよび疎ベクトル検索をサポートし、数十億のベクトルを処理しながら、ミリ秒未満のクエリレイテンシを維持します。このテンプレートは、メタデータ用のetcd、オブジェクトストレージ用のMinIO、視覚的な管理用のAttuウェブUIを含む完全なMilvusスタックをデプロイします。

独自のVPSでMilvusをホストすることで、独自の埋め込みや機密性の高いユーザーデータをインフラストラクチャ内に保持し、インデックス処理の多いAIワークロードに専用のメモリとCPUを提供し、マネージドベクトルデータベースサービスのクエリごとのコストを排除できます。