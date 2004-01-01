MediaGoのワンクリックインストール展開
M3U8、HLS、YouTube、Bilibili、その他1000以上のサイトから動画を検出・ダウンロードできる、セルフホスト型のビデオ スニッファーおよびダウンローダーです。
MediaGo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MediaGoの活用例
MediaGoは、ブラウザベースのUIと、yt-dlp、aria2、N_m3u8DL-RE、BBDownといった実績のあるエンジンを組み合わせたオープンソースの動画ダウンローダーです。M3U8およびHLSプレイリスト、YouTube、Bilibili、Twitter、Instagram、Reddit、その他1000以上の対応サイトからストリームを検出し保存し、個別のffmpegステップなしで、結果を任意のフォーマットまたは品質に変換します。
独自のVPSでMediaGoを実行すると、ダウンロードはノートパソコンではなく、高速で常時稼働しているサーバーで行われ、ファイルはユーザーが管理するストレージに保存されます。コンパニオンブラウザ拡張機能とHTTP APIを使用すると、どのデバイスからでも同じキューにリンクを送信でき、タスク管理、進捗状況、履歴はクリーンなウェブダッシュボードを通じて表示されます。
MediaGoの主な機能
M3U8およびHLSスニッファ
あらゆるウェブページから、DRMフリーのライブキャプチャやオンデマンドプレイリストを含むセグメント化されたストリームを検出してダウンロードします。
yt-dlpエンジン
yt-dlpのサポートがバンドルされているため、YouTube、Twitter、Instagram、Reddit、その他1,000以上の対応サイトから、すぐに動画をダウンロードできます。
「Bilibili ダウンローダー」
ネイティブBBDown連携により、Bilibili動画、弾幕、字幕、そしてほとんどの一般的なダウンローダーでは利用できない高品質オーディオトラックを取得できます。
「ブラウザ拡張機能」
ChromeおよびFirefoxのコンパニオン拡張機能は、任意のページ上の動画を検出し、ワンクリックでそれらをあなたのサーバーにキューに追加します。
アプリ内形式変換
ダッシュボードを離れることなく、バンドルされたffmpegパイプラインを使用して、完了したダウンロードを他の形式や品質に変換できます。
HTTP APIと自動化
フルREST APIにより、スクリプト、AIアシスタント、サードパーティツールがタスクを作成し、進捗を照会し、ダウンロードキューを管理できます。
HostingerでMediaGoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。