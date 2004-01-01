MediaGoは、ブラウザベースのUIと、yt-dlp、aria2、N_m3u8DL-RE、BBDownといった実績のあるエンジンを組み合わせたオープンソースの動画ダウンローダーです。M3U8およびHLSプレイリスト、YouTube、Bilibili、Twitter、Instagram、Reddit、その他1000以上の対応サイトからストリームを検出し保存し、個別のffmpegステップなしで、結果を任意のフォーマットまたは品質に変換します。

独自のVPSでMediaGoを実行すると、ダウンロードはノートパソコンではなく、高速で常時稼働しているサーバーで行われ、ファイルはユーザーが管理するストレージに保存されます。コンパニオンブラウザ拡張機能とHTTP APIを使用すると、どのデバイスからでも同じキューにリンクを送信でき、タスク管理、進捗状況、履歴はクリーンなウェブダッシュボードを通じて表示されます。