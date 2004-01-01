ワンクリックインストールでのMeilisearchデプロイ
Rustで構築されたオープンソースの検索エンジンで、50ミリ秒未満でスペルミスに強い結果を提供します。
Meilisearch向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Meilisearchの活用例
Meilisearchは、Rustで書かれた超高速のオープンソース検索エンジンで、タイプミス許容、ファセットフィルタリング、カスタマイズ可能なランキング機能を内蔵し、シンプルなREST API経由で50ミリ秒未満で関連性の高い結果を返します。スマートなデフォルト設定でそのまま動作するため、eコマースストア、ドキュメントサイト、SaaSアプリケーションに強力な検索機能を簡単に追加できます。
独自のVPSでMeilisearchをホストすると、負荷がかかった状態でも一貫して50ミリ秒未満のパフォーマンスを実現するための専用CPUとメモリ、固定費用で無制限のドキュメントインデックス作成、そしてマネージド検索サービスに依存することなくセキュリティと設定を完全に制御できます。
Meilisearchの主な機能
50ms未満の結果
Rustベースのエンジンは、数百万のドキュメントにわたっても、50ミリ秒未満で検索結果を返します。
組み込み誤字許容
ユーザーはスペルミスがあっても必要なものを見つけられます。スマートなタイプミス修正を有効にするための設定は不要です。
ファセットフィルタリング
強力なフィルターとファセットにより、ユーザーはカテゴリ、価格、タグ、または任意のカスタム属性で検索結果を絞り込むことができます。
シンプルなREST API
JavaScript、Python、PHP、Goなどに対応した包括的なSDKにより、あらゆるスタックとの統合が簡単になります。
「リアルタイムインデックス」
ドキュメントは、追加後すぐに検索可能となり、再構築の遅延や手動でのインデックス更新は不要です。
HostingerでMeilisearchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。