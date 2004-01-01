Meilisearchは、Rustで書かれた超高速のオープンソース検索エンジンで、タイプミス許容、ファセットフィルタリング、カスタマイズ可能なランキング機能を内蔵し、シンプルなREST API経由で50ミリ秒未満で関連性の高い結果を返します。スマートなデフォルト設定でそのまま動作するため、eコマースストア、ドキュメントサイト、SaaSアプリケーションに強力な検索機能を簡単に追加できます。

独自のVPSでMeilisearchをホストすると、負荷がかかった状態でも一貫して50ミリ秒未満のパフォーマンスを実現するための専用CPUとメモリ、固定費用で無制限のドキュメントインデックス作成、そしてマネージド検索サービスに依存することなくセキュリティと設定を完全に制御できます。