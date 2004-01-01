OpenVPN Access Serverの1クリックインストール
ウェブ管理コンソール、セルフサービスクライアントポータル、およびすべての主要プラットフォームに対応したエンタープライズグレードのSSL VPNサーバーです。
OpenVPN Access Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenVPN Access Serverの活用例
OpenVPN Access Serverは、実績のあるオープンソースのOpenVPNプロトコルを基盤とした商用グレードのVPNソリューションです。強力なWebベースの管理インターフェース、自動クライアント設定、多要素認証を追加することで、あらゆる組織が安全なVPNを導入できるようにします。デフォルトで2つの無料同時接続が含まれており、大規模なチーム向けにはライセンスも利用可能です。
独自のVPSでAccess Serverをセルフホストすることで、専用の固定IPアドレス、暗号化キーとアクセスポリシーの完全な制御、他の組織との共有インフラストラクチャがない状態を実現します。ホスト型VPNサービスとは異なり、トラフィックが第三者を介することはないため、厳格なセキュリティまたはコンプライアンス要件を持つビジネスにとって最適な選択肢となります。
OpenVPN Access Serverの主な機能
「Web管理者コンソール」
コマンドラインに触れることなく、包括的なブラウザベースのインターフェースから、ユーザー、認証、ネットワーク、および高度なVPN設定を構成できます。
ワンクリック クライアント ダウンロード
セルフサービスクライアントポータルでは、ユーザーはWindows、macOS、Linux、iOS、Android向けの事前設定済みVPNクライアントをワンクリックでダウンロードできます。
柔軟な認証
ローカルアカウント、LDAP、RADIUS、SAML、PAMをサポートしているため、Access Serverは既存のIDインフラストラクチャと統合され、ユーザー管理の重複が発生しません。
きめ細かいアクセス制御
ユーザーごとおよびグループごとのネットワークポリシーにより、各ユーザーがアクセスできるリソースを制限し、ネットワーク全体で最小特権アクセスを強制できます。
「スプリットトンネリング」
特定のトラフィックのみをVPN経由でルーティングし、他のトラフィックはローカル接続を直接使用させることで、リモートワーカーのセキュリティとパフォーマンスのバランスを取ります。
HostingerでOpenVPN Access Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。