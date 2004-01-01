OpenVPN Access Serverが最大70％オフ

OpenVPN Access Serverの1クリックインストール

ウェブ管理コンソール、セルフサービスクライアントポータル、およびすべての主要プラットフォームに対応したエンタープライズグレードのSSL VPNサーバーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
OpenVPN Access Serverの1クリックインストール

OpenVPN Access Server向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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65％オフ
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11,579
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OpenVPN Access Serverの活用例

OpenVPN Access Serverは、実績のあるオープンソースのOpenVPNプロトコルを基盤とした商用グレードのVPNソリューションです。強力なWebベースの管理インターフェース、自動クライアント設定、多要素認証を追加することで、あらゆる組織が安全なVPNを導入できるようにします。デフォルトで2つの無料同時接続が含まれており、大規模なチーム向けにはライセンスも利用可能です。

独自のVPSでAccess Serverをセルフホストすることで、専用の固定IPアドレス、暗号化キーとアクセスポリシーの完全な制御、他の組織との共有インフラストラクチャがない状態を実現します。ホスト型VPNサービスとは異なり、トラフィックが第三者を介することはないため、厳格なセキュリティまたはコンプライアンス要件を持つビジネスにとって最適な選択肢となります。

早速申し込む
{name}の活用例

OpenVPN Access Serverの主な機能

「Web管理者コンソール」

コマンドラインに触れることなく、包括的なブラウザベースのインターフェースから、ユーザー、認証、ネットワーク、および高度なVPN設定を構成できます。

ワンクリック クライアント ダウンロード

セルフサービスクライアントポータルでは、ユーザーはWindows、macOS、Linux、iOS、Android向けの事前設定済みVPNクライアントをワンクリックでダウンロードできます。

柔軟な認証

ローカルアカウント、LDAP、RADIUS、SAML、PAMをサポートしているため、Access Serverは既存のIDインフラストラクチャと統合され、ユーザー管理の重複が発生しません。

きめ細かいアクセス制御

ユーザーごとおよびグループごとのネットワークポリシーにより、各ユーザーがアクセスできるリソースを制限し、ネットワーク全体で最小特権アクセスを強制できます。

「スプリットトンネリング」

特定のトラフィックのみをVPN経由でルーティングし、他のトラフィックはローカル接続を直接使用させることで、リモートワーカーのセキュリティとパフォーマンスのバランスを取ります。

HostingerでOpenVPN Access Serverを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwardenは、Bitwardenと互換性のある軽量なセルフホスト型パスワード管理ツールです。

デプロイ
2FAuth

2FAuth

セルフホスト型の二段階認証コード管理ツール（Web / モバイル向け）

デプロイ
Authentik

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柔軟性と汎用性を重視したオープンソースのIDプロバイダー

デプロイ
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