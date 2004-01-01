OpenVPN Access Serverは、実績のあるオープンソースのOpenVPNプロトコルを基盤とした商用グレードのVPNソリューションです。強力なWebベースの管理インターフェース、自動クライアント設定、多要素認証を追加することで、あらゆる組織が安全なVPNを導入できるようにします。デフォルトで2つの無料同時接続が含まれており、大規模なチーム向けにはライセンスも利用可能です。

独自のVPSでAccess Serverをセルフホストすることで、専用の固定IPアドレス、暗号化キーとアクセスポリシーの完全な制御、他の組織との共有インフラストラクチャがない状態を実現します。ホスト型VPNサービスとは異なり、トラフィックが第三者を介することはないため、厳格なセキュリティまたはコンプライアンス要件を持つビジネスにとって最適な選択肢となります。