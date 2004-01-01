ClickHouseは、オンライン分析処理（OLAP）のために特別に構築されたオープンソースの列指向データベース管理システムです。事前計算されたキューブやマテリアライズドビューなしで、数十億行にわたる集計クエリをミリ秒単位で実行します。元々はYandexで開発され、現在はClickHouse Inc.によってメンテナンスされており、スタートアップ企業からCloudflare、Uber、eBayといった大企業まで、さまざまな企業で分析プラットフォーム、オブザーバビリティバックエンド、製品イベントパイプラインを支えています。

VPSでClickHouseをセルフホストすることで、アプリケーションのバックエンド、分析ダッシュボード、オブザーバビリティツールに、ログデータ、メトリクス、ユーザーイベント、時系列ワークロード向けの高性能なクエリレイヤーを提供します。組み込みの「Play UI」はブラウザベースのクエリインターフェースを提供するため、アナリストはデスクトップクライアントをインストールすることなくSQLを記述できます。