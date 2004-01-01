ClickHouseのワンクリックデプロイ
ミリ秒単位のクエリレイテンシーで、数十億行のデータに対するリアルタイム分析向けに設計されたオープンソースのカラム型OLAPデータベース。
ClickHouse向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ClickHouseの活用例
ClickHouseは、オンライン分析処理（OLAP）のために特別に構築されたオープンソースの列指向データベース管理システムです。事前計算されたキューブやマテリアライズドビューなしで、数十億行にわたる集計クエリをミリ秒単位で実行します。元々はYandexで開発され、現在はClickHouse Inc.によってメンテナンスされており、スタートアップ企業からCloudflare、Uber、eBayといった大企業まで、さまざまな企業で分析プラットフォーム、オブザーバビリティバックエンド、製品イベントパイプラインを支えています。
VPSでClickHouseをセルフホストすることで、アプリケーションのバックエンド、分析ダッシュボード、オブザーバビリティツールに、ログデータ、メトリクス、ユーザーイベント、時系列ワークロード向けの高性能なクエリレイヤーを提供します。組み込みの「Play UI」はブラウザベースのクエリインターフェースを提供するため、アナリストはデスクトップクライアントをインストールすることなくSQLを記述できます。
ClickHouseの主な機能
カラム型ストレージ
列指向圧縮とディスクレイアウトにより、行指向データベースよりも10倍から100倍の圧縮率を実現し、集計クエリを劇的に高速化します。
MergeTreeエンジンファミリー
時系列データ、複製データ、集計合計、およびグラフワークロード向けの特化型テーブルエンジンは、ユースケースごとにストレージとクエリを最適化します。
「組み込みPlay UI」
ブラウザから直接、/playで、構文ハイライト、クエリ履歴、結果の視覚化機能を備えたアドホックSQLクエリを実行できます。
マテリアライズドビュー
段階的にメンテナンスされる事前集計済みテーブルにより、数十億行に対するダッシュボードクエリにサブ秒のレイテンシーで対応できます。
分散および複製
外部の調整サービスなしで、ノードをまたがるシャーディングと高可用性のためのテーブルレプリケーションをネイティブでサポートしています。
HostingerでClickHouseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。