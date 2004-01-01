Wandererのワンクリックインストールによるデプロイ
ハイカー、サイクリスト、アウトドア愛好家向けのセルフホスト型トレイルデータベースおよびGPXトラックマネージャーです。
Wanderer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wandererの活用例
Wandererは、ハイカー、サイクリスト、クライマー、そして徒歩や車輪で探索するすべての人々のための、セルフホスト型のトレイルデータベースおよびアウトドアアクティビティトラッカーです。GPXトラックをアップロードし、山頂やウェイポイントを記録し、標高プロファイルを閲覧し、インタラクティブな地図上で自分のすべてのトレイルを表示できます。これらすべてを、サブスクリプションや第三者とのデータ共有なしに、ご自身のサーバーで行えます。
VPSにトレイルをプライベートに保存することで、ルート、場所、アクティビティ履歴がご自身の管理下に置かれます。Wandererは、ジオコーディングとルーティングのためにOpenStreetMapサービスと統合されており、そのマルチユーザーサポートにより、トレイルクラブ、ハイキンググループ、または一緒にアウトドアを探索する家族にとって実用的な共有ログブックとなります。
Wandererの主な機能
GPXトラック管理
任意のGPSデバイスやアプリからGPXファイルをアップロードして整理し、ルートや記録されたアクティビティの個人ライブラリを構築します。
インタラクティブなトレイルマップ
インタラクティブなOpenStreetMapベースのマップで、距離、標高、アクティビティタイプで絞り込みながら、すべてのトレイルを閲覧できます。
標高プロファイル
出発前に、各トレイルの詳細な標高グラフを確認し、登り、下り、地形の難易度を把握できます。
山頂とウェイポイントのログ
ルート沿いの山頂、登山口、見どころを記録して、検索可能な個人のアウトドアログブックを作成します。
「マルチユーザー トレイル共有」
家族やクラブメンバーとトレイルコレクションを共有することで、グループ全体が共通のライブラリにアクセスし、貢献できるようになります。
HostingerでWandererを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。