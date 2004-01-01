Wandererは、ハイカー、サイクリスト、クライマー、そして徒歩や車輪で探索するすべての人々のための、セルフホスト型のトレイルデータベースおよびアウトドアアクティビティトラッカーです。GPXトラックをアップロードし、山頂やウェイポイントを記録し、標高プロファイルを閲覧し、インタラクティブな地図上で自分のすべてのトレイルを表示できます。これらすべてを、サブスクリプションや第三者とのデータ共有なしに、ご自身のサーバーで行えます。

VPSにトレイルをプライベートに保存することで、ルート、場所、アクティビティ履歴がご自身の管理下に置かれます。Wandererは、ジオコーディングとルーティングのためにOpenStreetMapサービスと統合されており、そのマルチユーザーサポートにより、トレイルクラブ、ハイキンググループ、または一緒にアウトドアを探索する家族にとって実用的な共有ログブックとなります。