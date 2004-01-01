Tdarrの1クリックインストール
FFmpegとHandBrakeを使用して、ライブラリ全体を再エンコードし、健全性をチェックする分散型メディアトランスコーディング自動化です。
Tdarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tdarrの活用例
Tdarrは、大規模なビデオおよびオーディオライブラリの変換、圧縮、健全性チェックを自動化するために設計された、オープンソースの分散型メディアトランスコーディングシステムです。中央サーバーと1つ以上のワーカーノードを連携させ、それぞれがFFmpegまたはHandBrakeジョブを並行して実行することで、大規模なライブラリを手動介入なしで効率的に処理します。
独自のVPSでTdarrをセルフホストすることで、エンコーディングプロファイル、プラグインパイプライン、ハードウェアアクセラレーション設定を完全に制御できます。トランスコーディングは自身のインフラストラクチャで行われるため、クラウド処理費用、ファイルサイズ制限、サードパーティサービスへの依存はありません。メディアはプライベートに保たれ、コンピューティング能力はVPSに合わせて拡張されます。
Tdarrの主な機能
分散型ノードワーカー
複数のワーカーノードを起動し、中央サーバーに接続させ、利用可能なCPUおよびGPUリソース全体にトランスコーディングジョブを分散させることで、ライブラリ処理を高速化します。
プラグインパイプラインシステム
コミュニティプラグインまたはカスタムプラグインを連結して条件付きワークフローを構築します。コーデック、コンテナ、解像度、またはビットレートでフィルタリングし、異なるエンコードプロファイルを自動的に適用します。
FFmpegとHandBrakeのサポート
ジョブごとにFFmpegとHandBrakeを切り替えることで、追加設定なしで、各ツールがサポートするあらゆるコーデックとエンコードプリセットにアクセスできるようになります。
ライブラリのヘルスチェック
ファイルの破損、メタデータの誤り、ストリームの欠落を自動的にスキャンして検出し、再生の問題が発生する前に、問題のあるファイルにフラグを立てるか、再エンコードを行います。
リアルタイム統計ダッシュボード
外部の監視ツールを必要とせずに、単一の「ウェブUI」からトランスコーディングの進捗、スペース節約量、キューの深さ、ワーカーのステータスを監視できます。
HostingerでTdarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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