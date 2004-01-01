Tdarrは、大規模なビデオおよびオーディオライブラリの変換、圧縮、健全性チェックを自動化するために設計された、オープンソースの分散型メディアトランスコーディングシステムです。中央サーバーと1つ以上のワーカーノードを連携させ、それぞれがFFmpegまたはHandBrakeジョブを並行して実行することで、大規模なライブラリを手動介入なしで効率的に処理します。

独自のVPSでTdarrをセルフホストすることで、エンコーディングプロファイル、プラグインパイプライン、ハードウェアアクセラレーション設定を完全に制御できます。トランスコーディングは自身のインフラストラクチャで行われるため、クラウド処理費用、ファイルサイズ制限、サードパーティサービスへの依存はありません。メディアはプライベートに保たれ、コンピューティング能力はVPSに合わせて拡張されます。