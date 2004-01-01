Readurのワンクリックデプロイ
OCRを使用して、スキャンされたファイルや画像を完全に検索可能なアーカイブに変換する文書管理システムです。
Readur向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Readurの活用例
Readurは、OCR技術を活用して紙のドキュメント、スキャンファイル、画像を検索可能なデジタルアーカイブに変換するドキュメント管理プラットフォームです。PDF、画像、Officeファイルに対応しており、ドラッグ＆ドロップでのアップロードや自動監視フォルダを通じて取り込みます。元のファイルを変更することなくテキストを抽出し、PostgreSQLにすべてをインデックス化して、高速な全文検索を可能にします。
Readurをセルフホストすることで、機密性の高いドキュメント（法務記録、医療ファイル、財務領収書など）を、コピーを保持したりコンテンツを共有したりする可能性のあるサードパーティのOCRサービスにアップロードすることなく、お客様の排他的な管理下に置くことができます。トークンベースの認証と設定可能なOCR設定により、処理の同時実行性、言語検出、ファイルタイプ制限をきめ細かく制御できます。
Readurの主な機能
OCRテキスト抽出
スキャンされたPDFや画像からテキストを自動的に抽出し、手動での転記なしにすべてのドキュメントを検索可能にします。
ウォッチフォルダー自動化
監視対象のフォルダーにファイルをドロップすると、Readurが自動的にそれらを処理し、インデックスを作成します。これにより、一括取り込みのための繰り返しアップロード手順が不要になります。
「全文検索」
PostgreSQLを基盤とした全文検索は、アーカイブ全体から関連するドキュメントを即座に返します。フィルタリングとランキング機能が組み込まれています。
非破壊処理
オリジナルファイルはアップロードされた状態とまったく同じように保持されます。OCRテキストは別途保存されるため、ソースドキュメントはビット単位で完全に同一のままです。
複数形式のサポート
PDF、一般的な画像形式、プレーンテキスト、RTF、Officeドキュメントを、形式固有のワークフローなしで、単一の統合アーカイブで処理します。
HostingerでReadurを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。