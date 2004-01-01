Readurは、OCR技術を活用して紙のドキュメント、スキャンファイル、画像を検索可能なデジタルアーカイブに変換するドキュメント管理プラットフォームです。PDF、画像、Officeファイルに対応しており、ドラッグ＆ドロップでのアップロードや自動監視フォルダを通じて取り込みます。元のファイルを変更することなくテキストを抽出し、PostgreSQLにすべてをインデックス化して、高速な全文検索を可能にします。

Readurをセルフホストすることで、機密性の高いドキュメント（法務記録、医療ファイル、財務領収書など）を、コピーを保持したりコンテンツを共有したりする可能性のあるサードパーティのOCRサービスにアップロードすることなく、お客様の排他的な管理下に置くことができます。トークンベースの認証と設定可能なOCR設定により、処理の同時実行性、言語検出、ファイルタイプ制限をきめ細かく制御できます。