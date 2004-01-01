SABnzbdは、主要なオープンソースのUsenetダウンローダーです。NZBファイルから完成ファイルまでの全パイプラインを自動化します。複数のサーバーからの並行ダウンロード、PAR2整合性検証、自動修復、アーカイブ抽出といった一連のプロセスを、すべて手動操作なしで実行します。10年以上にわたり、メディア自動化ワークフローの基盤となってきました。

VPS上でSABnzbdをセルフホストすると、自宅のコンピューターを稼働させ続けることなく、RSS監視とダウンロードキューを24時間365日利用できます。データセンターの帯域幅は、多くの場合、家庭用回線の速度を上回ります。ダウンロードはVPSストレージに保存され、後でストリーミングしたり、Sonarr、Radarr、およびより広範なメディア自動化スタックを介して取得したりできます。