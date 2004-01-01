SABnzbdの1クリックインストールによるデプロイ
手動での介入なしに、NZBファイルをキューに入れ、検証し、抽出する自動Usenetバイナリダウンローダーです。
SABnzbd向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SABnzbdの活用例
SABnzbdは、主要なオープンソースのUsenetダウンローダーです。NZBファイルから完成ファイルまでの全パイプラインを自動化します。複数のサーバーからの並行ダウンロード、PAR2整合性検証、自動修復、アーカイブ抽出といった一連のプロセスを、すべて手動操作なしで実行します。10年以上にわたり、メディア自動化ワークフローの基盤となってきました。
VPS上でSABnzbdをセルフホストすると、自宅のコンピューターを稼働させ続けることなく、RSS監視とダウンロードキューを24時間365日利用できます。データセンターの帯域幅は、多くの場合、家庭用回線の速度を上回ります。ダウンロードはVPSストレージに保存され、後でストリーミングしたり、Sonarr、Radarr、およびより広範なメディア自動化スタックを介して取得したりできます。
SABnzbdの主な機能
NZBの自動処理
ダウンロードパイプライン全体を自動的に処理します — 取得、PAR2による検証、不完全なファイルの修復、そしてユーザーの介入なしでのアーカイブ抽出を行います。
複数サーバのサポート
記事の網羅性が不完全な場合でも、優先順位付けとフィルサーバー構成により複数のUsenetプロバイダーに接続し、ダウンロードを完了させます。
SonarrとRadarr連携
人気のarrメディア自動化スタックのダウンロードクライアントとして機能し、完全に手動不要なテレビ番組や映画の取得ワークフローを可能にします。
帯域幅予約
ダウンロードがピーク使用時間帯に他のサービスと競合しないように、速度制限とアクティブ時間を設定します。
RSSフィードモニタリング
UsenetインデクサーのRSSフィードを監視し、フィルターに一致する新しいコンテンツが投稿されたときに自動的にダウンロードをトリガーします。
HostingerでSABnzbdを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。