BookStackのワンクリックデプロイ
整理されたチームドキュメントのための、構造化された「ブック」「チャプター」「ページ」の階層を持つセルフホスト型Wikiプラットフォームです。
BookStack向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
BookStackの活用例
BookStackは、Laravel上に構築された無料のオープンソースWikiです。ドキュメントを「ブック」「チャプター」「ページ」の3層階層で整理し、人々が構造化されたコンテンツについて自然に考える方法を反映しています。WYSIWYGエディター、組み込みのMarkdownモード、およびdraw.io図統合により、チームはプラットフォームを離れることなくドキュメントを作成し、図解することができます。
独自のVPSでBookStackをセルフホストすることで、機密性の高い内部ドキュメント（ランブック、アーキテクチャの決定、人事ポリシーなど）を完全に自社のインフラストラクチャ内に保持し、シートごとのコストやコンテンツへの第三者アクセスをなくすことができます。ロールベースの権限により、ナレッジベースの各セクションを誰が読み書きできるかを正確に制御できます。
BookStackの主な機能
構造化された階層
ブック、チャプター、ページは、ナレッジベースのエントリが数千件に増えても、ドキュメントを整理し、ナビゲートしやすい状態に保ちます。
WYSIWYGとMarkdownエディター
執筆者は、ページごとに、好みの編集エクスペリエンス（ビジュアルブロックエディター、またはライブプレビュー付きの生のMarkdown）を選択できます。
ロールベースの権限
書籍、章、ページレベルでのきめ細かいアクセス制御により、チーム、契約者、一般読者の間でドキュメントを分割できます。
「全文検索」
すべてのページテキスト、見出し、メタデータにわたる高速検索により、ユーザーはコンテンツがどこに格納されているかを知る必要なく回答を見つけられます。
「ページ改訂履歴」
すべての編集は、差分表示機能とワンクリックでのロールバック機能によりバージョン管理され、共同ドキュメント作成のための監査証跡とセーフティネットを提供します。
HostingerでBookStackを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。