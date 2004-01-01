BookStackは、Laravel上に構築された無料のオープンソースWikiです。ドキュメントを「ブック」「チャプター」「ページ」の3層階層で整理し、人々が構造化されたコンテンツについて自然に考える方法を反映しています。WYSIWYGエディター、組み込みのMarkdownモード、およびdraw.io図統合により、チームはプラットフォームを離れることなくドキュメントを作成し、図解することができます。

独自のVPSでBookStackをセルフホストすることで、機密性の高い内部ドキュメント（ランブック、アーキテクチャの決定、人事ポリシーなど）を完全に自社のインフラストラクチャ内に保持し、シートごとのコストやコンテンツへの第三者アクセスをなくすことができます。ロールベースの権限により、ナレッジベースの各セクションを誰が読み書きできるかを正確に制御できます。