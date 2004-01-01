SnapOtterは、セルフホスト型の画像操作プラットフォームです。サイズ変更、トリミング、圧縮、変換、透かしなどの総合的な編集ツールキットと、背景除去、画像アップスケーリング、OCR、写真修復などのローカルAI機能を組み合わせています。すべての処理は、CPUまたはGPUを使用してご自身のサーバーで実行されるため、元のファイルや結果が外部サービスを経由することはありません。

23種類のカメラRAW形式を含む55以上の入力形式と14の出力形式に対応しており、SnapOtterは、迅速な単一画像編集から、ビジュアルパイプラインビルダーを使用して構築された複雑なバッチワークフローまで、あらゆる処理に対応します。インタラクティブなSwaggerドキュメントを備えたREST APIにより、画像処理をあらゆるアプリケーションや自動化に簡単に統合できます。