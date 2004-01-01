1クリックでのSnapOtterインストール
55以上のツール、ローカルAI機能、バッチパイプラインを搭載したセルフホスト型画像処理スイート — 画像がサーバーから離れることはありません。
SnapOtter向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SnapOtterの活用例
SnapOtterは、セルフホスト型の画像操作プラットフォームです。サイズ変更、トリミング、圧縮、変換、透かしなどの総合的な編集ツールキットと、背景除去、画像アップスケーリング、OCR、写真修復などのローカルAI機能を組み合わせています。すべての処理は、CPUまたはGPUを使用してご自身のサーバーで実行されるため、元のファイルや結果が外部サービスを経由することはありません。
23種類のカメラRAW形式を含む55以上の入力形式と14の出力形式に対応しており、SnapOtterは、迅速な単一画像編集から、ビジュアルパイプラインビルダーを使用して構築された複雑なバッチワークフローまで、あらゆる処理に対応します。インタラクティブなSwaggerドキュメントを備えたREST APIにより、画像処理をあらゆるアプリケーションや自動化に簡単に統合できます。
SnapOtterの主な機能
55種類以上のフォーマット対応
JPEG、PNG、WebP、AVIF、TIFF、PDF、SVG、23種類のカメラRAW形式などを処理し、1回の操作でサポートされている任意の形式間で変換できます。
ローカルAI処理
背景除去、画像アップスケーリング、OCR、顔の補正、および写真復元は、すべてお客様のVPSのCPUまたはGPU上で実行されます。外部API呼び出しやデータ共有は一切ありません。
「ビジュアルパイプラインビルダー」
複数の画像操作を再利用可能なパイプラインとして連結し、バッチ処理を行うことで、反復的なワークフローを毎回手動で操作することなく自動的に実行できます。
REST APIドキュメント付き
すべてのツールは、文書化されたREST APIを介してアクセス可能であり、/api/docsでインタラクティブなSwagger UIも提供されています。これにより、画像処理をアプリケーションやスクリプトに簡単に統合できます。
バッチ処理
1つのジョブで画像フォルダ全体をアップロードおよび変換し、数百のファイルに同時に同じ操作を適用できます。
HostingerでSnapOtterを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。