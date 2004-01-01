Rackulaが最大70％オフ

1クリックインストールでRackulaをデプロイ

データセンター、ホームラボ、AV機器の設置計画に役立つドラッグ＆ドロップ式のサーバーラックレイアウトデザイナーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでRackulaをデプロイ

Rackula向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Rackulaの活用例

Rackulaは、システム管理者、ホームラバー、AV技術者がドラッグ＆ドロップインターフェースを通じてサーバーラックのレイアウトを計画するのを支援するオープンソースのビジュアルラックデザイナーです。標準的な1U～48Uのラックサイズに対応しており、NetBoxから同期された実際のデバイス画像のライブラリが付属しており、完成した図をPNG、PDF、またはSVG形式でエクスポートしてドキュメント化できます。

VPSでRackulaをセルフホストすることで、すべてのラック図、カスタムデバイス、チームレイアウトをベンダーSaaS内ではなく、ご自身の管理下に置くことができます。永続的なデプロイメントは、バックエンドAPIを通じてブラウザやデバイス間でレイアウトを共有し、リモート技術者への迅速な引き渡しのためにURLおよびQRコード共有をサポートし、組み込みの認証によって変更操作を保護します。

早速申し込む
{name}の活用例

Rackulaの主な機能

ドラッグ＆ドロップデザイナー

スプレッドシートや一般的な描画ツールで図面を作成することなく、デバイスを1U～48Uのスロットにドラッグして、ラックレイアウトを視覚的に計画できます。

実機画像

NetBoxデバイスタイプライブラリから取得した、実際のハードウェアの正確な前面および背面写真を使用して、図を作成します。

マルチフォーマットエクスポート

完成したラックをPNG、PDF、またはSVGファイルとして、変更管理チケット、ランブック、および顧客向けドキュメント用にエクスポートします。

URLとQR共有

スクリーンショットをメールで送信する代わりに、単一のリンクまたはスキャン可能なQRコードを介して、現場の技術者とラックレイアウトを共有します。

永続性バックエンド

コンテナの再起動後も存続するディスクストレージを備えたバックエンドAPIを介して、ブラウザやデバイス間でレイアウトを同期します。

内蔵の認証機能

ユーザー名とパスワードによるログインに加え、変更を伴うルートを保護するAPI書き込みトークンで、読み書きアクセスを保護します。

HostingerでRackulaを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Atlas CMMS

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作業指示書・予防保全・資産追跡向けのセルフホスト型CMMS

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BunkerM

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「ウェブUI」、「ACLエディター」、およびライブ監視を備えたオールインワンのMosquitto MQTTブローカー

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DDNS Updater

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40以上のプロバイダーに対応したセルフホスト型ダイナミックDNSアップデーターで、ヘッドレスエージェントとして動作します。

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