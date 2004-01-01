Rackulaは、システム管理者、ホームラバー、AV技術者がドラッグ＆ドロップインターフェースを通じてサーバーラックのレイアウトを計画するのを支援するオープンソースのビジュアルラックデザイナーです。標準的な1U～48Uのラックサイズに対応しており、NetBoxから同期された実際のデバイス画像のライブラリが付属しており、完成した図をPNG、PDF、またはSVG形式でエクスポートしてドキュメント化できます。

VPSでRackulaをセルフホストすることで、すべてのラック図、カスタムデバイス、チームレイアウトをベンダーSaaS内ではなく、ご自身の管理下に置くことができます。永続的なデプロイメントは、バックエンドAPIを通じてブラウザやデバイス間でレイアウトを共有し、リモート技術者への迅速な引き渡しのためにURLおよびQRコード共有をサポートし、組み込みの認証によって変更操作を保護します。