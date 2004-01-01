1クリックインストールでRackulaをデプロイ
データセンター、ホームラボ、AV機器の設置計画に役立つドラッグ＆ドロップ式のサーバーラックレイアウトデザイナーです。
Rackula向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Rackulaの活用例
Rackulaは、システム管理者、ホームラバー、AV技術者がドラッグ＆ドロップインターフェースを通じてサーバーラックのレイアウトを計画するのを支援するオープンソースのビジュアルラックデザイナーです。標準的な1U～48Uのラックサイズに対応しており、NetBoxから同期された実際のデバイス画像のライブラリが付属しており、完成した図をPNG、PDF、またはSVG形式でエクスポートしてドキュメント化できます。
VPSでRackulaをセルフホストすることで、すべてのラック図、カスタムデバイス、チームレイアウトをベンダーSaaS内ではなく、ご自身の管理下に置くことができます。永続的なデプロイメントは、バックエンドAPIを通じてブラウザやデバイス間でレイアウトを共有し、リモート技術者への迅速な引き渡しのためにURLおよびQRコード共有をサポートし、組み込みの認証によって変更操作を保護します。
Rackulaの主な機能
ドラッグ＆ドロップデザイナー
スプレッドシートや一般的な描画ツールで図面を作成することなく、デバイスを1U～48Uのスロットにドラッグして、ラックレイアウトを視覚的に計画できます。
実機画像
NetBoxデバイスタイプライブラリから取得した、実際のハードウェアの正確な前面および背面写真を使用して、図を作成します。
マルチフォーマットエクスポート
完成したラックをPNG、PDF、またはSVGファイルとして、変更管理チケット、ランブック、および顧客向けドキュメント用にエクスポートします。
URLとQR共有
スクリーンショットをメールで送信する代わりに、単一のリンクまたはスキャン可能なQRコードを介して、現場の技術者とラックレイアウトを共有します。
永続性バックエンド
コンテナの再起動後も存続するディスクストレージを備えたバックエンドAPIを介して、ブラウザやデバイス間でレイアウトを同期します。
内蔵の認証機能
ユーザー名とパスワードによるログインに加え、変更を伴うルートを保護するAPI書き込みトークンで、読み書きアクセスを保護します。
HostingerでRackulaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。