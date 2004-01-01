1クリックインストールによるTensorZeroのデプロイ
オープンソースのLLMOpsゲートウェイは、単一のRustベースのプラットフォームで推論、可観測性、評価、最適化を統合します。
TensorZero向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TensorZeroの活用例
TensorZeroは、高性能なRustゲートウェイと、組み込みの可観測性、評価、最適化ワークフローを組み合わせたオープンソースのLLMOpsプラットフォームです。プロキシ、トレーサー、ファインチューニングパイプラインを寄せ集めたマルチツールスタックとは異なり、TensorZeroはすべての推論、フィードバックシグナル、最適化実行を1つのフィードバックループの一部として扱います。これにより、本番環境のトラフィックが、プロンプト、モデル、ルーティングの決定を改善するデータセットに変わります。
独自のVPSでTensorZeroをセルフホストすることで、プロンプト、トレース、フィードバックデータを管理下のインフラストラクチャに保持でき、可観測性に関する呼び出しごとの追加料金やトークンクォータは発生しません。付属のClickHouseストアは数百万の推論にまで拡張可能であり、ゲートウェイはOpenAI、Anthropic、Google、AWS Bedrock、その他多数のプロバイダーを単一のOpenAI互換APIの背後でプロキシします。
TensorZeroの主な機能
統合LLMゲートウェイ
高性能なRustで記述された単一のOpenAI互換APIを介して、OpenAI、Anthropic、Google、AWS Bedrock、Azure、vLLM、その他多数のプロバイダーをプロキシします。
内蔵のオブザーバビリティ
すべての推論は、完全な入力、出力、レイテンシー、およびコストとともにClickHouseに自動的にキャプチャされ、個別のトレーシングサービスは不要です。
生産フィードバックループ
プロンプトとモデルの最適化を推進するラベル付きデータセットを構築するために、ユーザーからのフィードバック、評価、およびメトリクスをあらゆる推論に添付します。
自動最適化
組み込みのワークフローを実行して、モデルを微調整し、より大規模なモデルから蒸留し、本番環境のトラフィックから直接プロンプトのバリアントをベンチマークします。
構造化推論
コードでスキーマ、テンプレート、バリアントを定義することで、プロンプトの変更はバージョン管理され、タイプセーフになり、アプリケーションを再デプロイすることなくルーティング可能になります。
オープンソース セルフホスト型
Apache 2.0ライセンスで、お客様自身のインフラストラクチャ上で完全に動作します—プロンプト、トレース、フィードバックデータはお客様のVPSから外に出ることはありません。
HostingerでTensorZeroを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。