TensorZeroは、高性能なRustゲートウェイと、組み込みの可観測性、評価、最適化ワークフローを組み合わせたオープンソースのLLMOpsプラットフォームです。プロキシ、トレーサー、ファインチューニングパイプラインを寄せ集めたマルチツールスタックとは異なり、TensorZeroはすべての推論、フィードバックシグナル、最適化実行を1つのフィードバックループの一部として扱います。これにより、本番環境のトラフィックが、プロンプト、モデル、ルーティングの決定を改善するデータセットに変わります。

独自のVPSでTensorZeroをセルフホストすることで、プロンプト、トレース、フィードバックデータを管理下のインフラストラクチャに保持でき、可観測性に関する呼び出しごとの追加料金やトークンクォータは発生しません。付属のClickHouseストアは数百万の推論にまで拡張可能であり、ゲートウェイはOpenAI、Anthropic、Google、AWS Bedrock、その他多数のプロバイダーを単一のOpenAI互換APIの背後でプロキシします。