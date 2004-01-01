1クリックでXibo CMSを展開。
1つの中央サーバーから、ディスプレイネットワーク全体でレイアウトとメディアのスケジュール設定を行うためのオープンソースのデジタルサイネージCMSです。
Xibo CMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Xibo CMSの活用例
Xibo CMSは、レイアウトの設計、メディアライブラリの整理、そして単一のロビースクリーンから全国数千のエンドポイントに至るまで、多数のディスプレイにわたるコンテンツのスケジュール設定に使用される、成熟した完全オープンソースのデジタルサイネージプラットフォームです。このCMSは、ユーザー、権限、キャンペーン、デイパーティング、および再生証明レポートを処理し、一方、Android、webOS、Tizen、Linux、またはWindowsで動作する軽量なXibo Playerが、コンテンツを画面にレンダリングします。
VPSでXibo CMSをセルフホストすることで、ディスプレイごとのSaaS料金なしで、スケジュール、オーディエンス分析、およびメディアアセットを管理下に置くことができます。このテンプレートには、CMSとともにMySQL、リアルタイムプレイヤー制御用のXMRメッセージリレー、キャッシング用のMemcached、埋め込みチャート用のQuickChartが同梱されており、これらはすべて連携され、自動HTTPSを備えたプリインストール済みのTraefikリバースプロキシを介して公開されます。
Xibo CMSの主な機能
レイアウトデザイナー
ブラウザのドラッグ＆ドロップビジュアルエディターを使用して、画像、動画、ウェブページ、RSS、ティッカー、ウィジェットを組み合わせたマルチゾーンレイアウトを構築します。
スケジュール設定および時間帯設定
日付範囲、時間帯、曜日、繰り返し、優先度に基づいてキャンペーンをスケジュールできます。地域認識およびイベントトリガーによる再生も含まれます。
グループ管理の表示
数百または数千のスクリーンをグループやタグに整理し、その後、一元化されたコンソールから各セグメントに異なるスケジュールを配信できます。
「リアルタイムプレイヤー操作」
付属のXMRメッセージリレーは、公開した瞬間に、レイアウトの変更、スクリーンショットのリクエスト、およびコマンドを接続済みのプレイヤーにプッシュします。
再生実績レポート
コンプライアンスおよび広告の調整のため、ディスプレイごとの再生統計を収集できます。レポートはCSV形式でエクスポートしたり、グラフとして表示したりすることが可能です。
クロスプラットフォームプレイヤー
CMSを、Android、webOS、Tizen、Linux、Windowsに対応した無料またはライセンスされたXibo Playerとペアリングすることで、ほぼあらゆるサイネージハードウェアを駆動できます。
HostingerでXibo CMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。