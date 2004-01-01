Xibo CMSは、レイアウトの設計、メディアライブラリの整理、そして単一のロビースクリーンから全国数千のエンドポイントに至るまで、多数のディスプレイにわたるコンテンツのスケジュール設定に使用される、成熟した完全オープンソースのデジタルサイネージプラットフォームです。このCMSは、ユーザー、権限、キャンペーン、デイパーティング、および再生証明レポートを処理し、一方、Android、webOS、Tizen、Linux、またはWindowsで動作する軽量なXibo Playerが、コンテンツを画面にレンダリングします。

VPSでXibo CMSをセルフホストすることで、ディスプレイごとのSaaS料金なしで、スケジュール、オーディエンス分析、およびメディアアセットを管理下に置くことができます。このテンプレートには、CMSとともにMySQL、リアルタイムプレイヤー制御用のXMRメッセージリレー、キャッシング用のMemcached、埋め込みチャート用のQuickChartが同梱されており、これらはすべて連携され、自動HTTPSを備えたプリインストール済みのTraefikリバースプロキシを介して公開されます。