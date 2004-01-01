Mitraは、Rustで書かれたオープンソースの分散型マイクロブログプラットフォームで、ActivityPubプロトコルを介してより広範なFediverseに接続します。メモリ使用量が50MB未満であるため、最小のVPSプランでも快適に動作し、Mastodon、Pleroma、Misskey、およびその他の分散型ネットワークと相互運用できます。MitraはMastodon APIを実装しているため、すべての人気のあるMastodonクライアントがすぐに利用できます。

ご自身のVPSでMitraをセルフホストすることで、ソーシャルグラフ、投稿、購読者データを完全に管理下に置くことができます。アルゴリズムによるフィード、広告、そしてルールを決定する第三者プラットフォームは存在しません。コミュニティの登録ポリシー、モデレーションアプローチ、およびフェデレーションスコープは、お客様が設定します。