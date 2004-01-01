Mini QRの1クリックインストールでの展開
カスタムの色、スタイルに対応し、PNG、SVG、またはASCII形式でエクスポートできるセルフホスト型QRコードジェネレーターです。
Mini QR向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mini QRの活用例
Mini QRは、Vue 3で構築されたセルフホスト型QRコードジェネレーターです。基本的な白黒コードを超え、ドットパターン、角のスタイル、色、フレームをカスタマイズできます。その後、結果をPNG、JPG、SVG、またはASCIIテキストとしてエクスポートできます。内蔵スキャナーはカメラ入力または画像アップロードを受け入れ、バッチモードではCSVファイルから一度に複数のコードを生成します。
Mini QRをセルフホストするということは、URL、vCard、WiFi認証情報、または任意のカスタムペイロードといったQRデータが、サードパーティサービスを介して渡されることがないことを意味します。このアプリにはデータベースもアカウントもありませんので、デプロイ後に管理するものは何もありません。
Mini QRの主な機能
カスタム QR スタイリング
ドットパターン、コーナー形状、色、フレーム要素を調整することで、標準的な白黒コードをはるかに超えて、あらゆるブランドや美的感覚に合わせることが可能です。
複数のエクスポート形式
完成したコードをPNG、JPG、SVG、またはASCII/Unicodeテキストとしてダウンロードし、その出力があらゆるダウンストリームのユースケースと互換性を持つようにします。
内蔵QRスキャナー
QRコードを、カメラまたは画像のアップロードにより、ブラウザで直接スキャンできます。別途アプリやプラグインは不要です。
「CSVバッチ生成」
CSVファイルをアップロードすると、商品ラベル、イベントチケット、連絡先カードの印刷などに便利な複数のQRコードを一度に生成できます。
「データテンプレート」
URL、メール、vCard、Wi-Fi認証情報、その他の一般的な形式向けの構築済み入力フォームにより、構造化データのエンコードを迅速かつエラーなく行えます。
HostingerでMini QRを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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