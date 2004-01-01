Mini QRは、Vue 3で構築されたセルフホスト型QRコードジェネレーターです。基本的な白黒コードを超え、ドットパターン、角のスタイル、色、フレームをカスタマイズできます。その後、結果をPNG、JPG、SVG、またはASCIIテキストとしてエクスポートできます。内蔵スキャナーはカメラ入力または画像アップロードを受け入れ、バッチモードではCSVファイルから一度に複数のコードを生成します。

Mini QRをセルフホストするということは、URL、vCard、WiFi認証情報、または任意のカスタムペイロードといったQRデータが、サードパーティサービスを介して渡されることがないことを意味します。このアプリにはデータベースもアカウントもありませんので、デプロイ後に管理するものは何もありません。