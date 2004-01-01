Fireflyは、WireGuardの高性能で最新の暗号化技術と、クライアントの管理、設定の生成、接続の監視を行うための使いやすいWeb UIを組み合わせた、簡素化されたWireGuard VPNサーバーです。従来のWireGuardセットアップの複雑さを解消し、数時間ではなく数分で安全なVPNを稼働させることが可能です。

独自のVPSにFireflyをデプロイすることで、信頼性の高いVPNアクセスを実現する専用のパブリックIP、ISPによる帯域制限のないエンタープライズグレードの帯域幅が得られ、トラフィックをログに記録したり予期せぬ停止に見舞われたりするサードパーティのVPNプロバイダーから完全に独立できます。