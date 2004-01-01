Fireflyの1クリックインストール
ネットワークの専門知識なしで安全なVPN接続を作成および管理できるWeb管理インターフェース付きのシンプルなWireGuard VPNサーバー。
Firefly向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fireflyの活用例
Fireflyは、WireGuardの高性能で最新の暗号化技術と、クライアントの管理、設定の生成、接続の監視を行うための使いやすいWeb UIを組み合わせた、簡素化されたWireGuard VPNサーバーです。従来のWireGuardセットアップの複雑さを解消し、数時間ではなく数分で安全なVPNを稼働させることが可能です。
独自のVPSにFireflyをデプロイすることで、信頼性の高いVPNアクセスを実現する専用のパブリックIP、ISPによる帯域制限のないエンタープライズグレードの帯域幅が得られ、トラフィックをログに記録したり予期せぬ停止に見舞われたりするサードパーティのVPNプロバイダーから完全に独立できます。
Fireflyの主な機能
ワンクリッククライアント設定
ウェブUIから直接、モバイルデバイス向けのWireGuardクライアント設定とQRコードを生成できます。コマンドラインの知識は必要ありません。
SSL証明書を自動設定
Fireflyは、無料のSSL証明書を自動的に提供し、手動での証明書設定なしで管理インターフェースを保護します。
クロスプラットフォームクライアント
iOS、Android、Windows、macOS、Linuxのすべての公式WireGuardクライアントで動作します。単一の設定ファイルでどのデバイスでも接続できます。
リアルタイム監視
ダッシュボードには、アクティブな接続とクライアントごとの帯域幅使用量が表示されるため、誰が接続していて、どれくらいのトラフィックを使用しているかを常に把握できます。
システムWireGuard不要
ホストOSにWireGuardをインストールすることなく、完全にDocker内で動作するため、デプロイメントが簡素化され、ホストシステムをクリーンに保つことができます。
HostingerでFireflyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。