1クリックインストールでのGoWAデプロイ
Goで構築された、マルチデバイスメッセージング自動化のための軽量なWhatsApp REST APIとウェブインターフェースです。
GoWA向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GoWAの主な機能
REST API
あらゆる言語やツールから、テキスト、画像、ドキュメント、位置情報メッセージをプログラムで送信するための完全なHTTP APIです。
マルチデバイスサポート
複数のWhatsAppアカウントを、個別の電話接続を必要とせずに単一のサーバーインスタンスに接続します。
「ウェブインターフェース」
コードを記述することなく、QRコードのスキャン、セッション管理、APIコールのテストが可能な内蔵の「Web UI」です。
Webhook連携
チャットボットの自動化、CRM連携、または通知ワークフローのために、受信メッセージをご自身のエンドポイントに転送します。
ベーシック認証
不正アクセスを防ぐために、APIとウェブUIをユーザー名とパスワードの認証情報で保護します。
HostingerでGoWAを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。