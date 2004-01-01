GoWA（Go WhatsApp Webマルチデバイス）は、マルチデバイスプロトコルを介してWhatsAppに接続するオープンソースのREST APIサーバーです。WhatsAppセッションを管理するためのクリーンなウェブUIと、メッセージの送信、連絡先の管理、ウェブフックの処理を行うための完全なREST APIを、すべてご自身のサーバーから提供します。

VPSでGoWAをセルフホストすることで、WhatsAppセッションデータがプライベートに保たれ、APIがサードパーティプロバイダーからのレート制限を受けず、メッセージルーティングとウェブフックの統合を完全に制御できます。