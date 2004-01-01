Flameの1クリックインストール
個人のサーバーやホームラボサービス向けのセルフホスト型スタートページおよびホームダッシュボード。
Flame向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Flameの活用例
Flameは、サーバーをすべてのアプリケーションとブックマークのための整理されたハブに変える、セルフホスト型スタートページです。すべては組み込みのGUIを通じて管理され、設定ファイルを編集する必要も、再起動も不要です。ブラウザからアプリの追加、ブックマークの整理、外観の完全なカスタマイズが可能です。
ホスト型ダッシュボードサービスとは異なり、Flameは完全に自身のVPS上で動作し、サービスインベントリとブックマークをプライベートに保ちます。そのDockerラベル統合は、実行中のコンテナを自動的に検出するため、新しいサービスをデプロイするたびにダッシュボードは常に最新の状態に保たれます。
Flameの主な機能
GUIベースの管理
設定ファイルを編集することなく、ウェブインターフェースから直接アプリケーションやブックマークの追加、更新、削除ができます。
Docker自動検出
Dockerラベルを読み取ることで実行中のコンテナを自動的に検出し、デプロイされたサービスとダッシュボードを同期させます。
「統合検索」
組み込みの検索バーは、11のWeb検索プロバイダーに対応しており、ローカルアプリとブックマークをリアルタイムで絞り込みます。
カスタムテーマ
15種類の組み込みカラーテーマから選択するか、カスタムテーマエディターとCSSオーバーライドを使用して独自のテーマを作成できます。
天気ウィジェット
無料のWeather APIキーと現在地の座標を使用して、ダッシュボードにライブの気象状況を表示します。
HostingerでFlameを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。