Flameは、サーバーをすべてのアプリケーションとブックマークのための整理されたハブに変える、セルフホスト型スタートページです。すべては組み込みのGUIを通じて管理され、設定ファイルを編集する必要も、再起動も不要です。ブラウザからアプリの追加、ブックマークの整理、外観の完全なカスタマイズが可能です。

ホスト型ダッシュボードサービスとは異なり、Flameは完全に自身のVPS上で動作し、サービスインベントリとブックマークをプライベートに保ちます。そのDockerラベル統合は、実行中のコンテナを自動的に検出するため、新しいサービスをデプロイするたびにダッシュボードは常に最新の状態に保たれます。