OHDSI Atlasが最大70％オフ

OHDSI Atlasのワンクリックインストールによるデプロイ

OMOP共通データモデルに基づいた、観察的健康研究のためのオープンソースウェブプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
OHDSI Atlasのワンクリックインストールによるデプロイ

OHDSI Atlas向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OHDSI Atlasの活用例

OHDSI Atlasは、OMOP共通データモデルに変換された患者レベルの健康データに対する観察研究を実施するためのオープンなコミュニティ標準です。研究者はこれを使用して、患者コホートを構築し、標準化された医療用語を探索し、集団レベルの効果推定研究を設計し、SQLを記述することなく疾患の自然史を特徴付けます。

独自のVPSでAtlasをセルフホストすることで、研究デザイン、コホート定義、および結果セットを完全に制御でき、Eunomia合成OMOP CDMがプリロードされた状態で提供されるため、すぐにワークフローを探索できます。バンドルされたWebAPIバックエンドとPostgreSQLデータベースにより、すべてのAtlas機能がすぐに利用可能になり、個別のデータウェアハウスのセットアップは不要です。

早速申し込む
{name}の活用例

OHDSI Atlasの主な機能

OMOP CDM 分析

OMOP共通データモデルV5に変換された任意のデータベースに対して、コホート定義、特性評価、集団レベルの研究を実行します。

「語彙エクスプローラー」

SNOMED、RxNorm、LOINC、その他の標準的な医療用語を検索し、データソース間でクリーンに変換できるコンセプトセットを構築します。

「コホートビルダー」

SQLを記述することなく、包含基準、薬剤曝露、および病状発生を用いて、ビジュアルビルダーで患者集団を定義します。

「Eunomia デモデータ」

OHDSI Eunomia 合成データセットがプリロードされた状態で出荷されるため、コホート生成、特性評価、およびAchillesレポートがすぐに機能します。

WebAPIバックエンド

バンドルされたSpring Boot WebAPIサービスは、R、Python、その他の分析クライアントからのプログラムによるアクセス向けに、完全なOHDSI REST APIを公開しています。

オープンなコミュニティ標準

学術機関および業界パートナーを横断し、10億件を超える患者記録に対して同じ手法を用いて研究を行う世界中の研究者ネットワークに加わります。

HostingerでOHDSI Atlasを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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