OHDSI Atlasは、OMOP共通データモデルに変換された患者レベルの健康データに対する観察研究を実施するためのオープンなコミュニティ標準です。研究者はこれを使用して、患者コホートを構築し、標準化された医療用語を探索し、集団レベルの効果推定研究を設計し、SQLを記述することなく疾患の自然史を特徴付けます。

独自のVPSでAtlasをセルフホストすることで、研究デザイン、コホート定義、および結果セットを完全に制御でき、Eunomia合成OMOP CDMがプリロードされた状態で提供されるため、すぐにワークフローを探索できます。バンドルされたWebAPIバックエンドとPostgreSQLデータベースにより、すべてのAtlas機能がすぐに利用可能になり、個別のデータウェアハウスのセットアップは不要です。