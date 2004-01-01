OHDSI Atlasのワンクリックインストールによるデプロイ
OMOP共通データモデルに基づいた、観察的健康研究のためのオープンソースウェブプラットフォームです。
OHDSI Atlas向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OHDSI Atlasの活用例
OHDSI Atlasは、OMOP共通データモデルに変換された患者レベルの健康データに対する観察研究を実施するためのオープンなコミュニティ標準です。研究者はこれを使用して、患者コホートを構築し、標準化された医療用語を探索し、集団レベルの効果推定研究を設計し、SQLを記述することなく疾患の自然史を特徴付けます。
独自のVPSでAtlasをセルフホストすることで、研究デザイン、コホート定義、および結果セットを完全に制御でき、Eunomia合成OMOP CDMがプリロードされた状態で提供されるため、すぐにワークフローを探索できます。バンドルされたWebAPIバックエンドとPostgreSQLデータベースにより、すべてのAtlas機能がすぐに利用可能になり、個別のデータウェアハウスのセットアップは不要です。
OHDSI Atlasの主な機能
OMOP CDM 分析
OMOP共通データモデルV5に変換された任意のデータベースに対して、コホート定義、特性評価、集団レベルの研究を実行します。
「語彙エクスプローラー」
SNOMED、RxNorm、LOINC、その他の標準的な医療用語を検索し、データソース間でクリーンに変換できるコンセプトセットを構築します。
「コホートビルダー」
SQLを記述することなく、包含基準、薬剤曝露、および病状発生を用いて、ビジュアルビルダーで患者集団を定義します。
「Eunomia デモデータ」
OHDSI Eunomia 合成データセットがプリロードされた状態で出荷されるため、コホート生成、特性評価、およびAchillesレポートがすぐに機能します。
WebAPIバックエンド
バンドルされたSpring Boot WebAPIサービスは、R、Python、その他の分析クライアントからのプログラムによるアクセス向けに、完全なOHDSI REST APIを公開しています。
オープンなコミュニティ標準
学術機関および業界パートナーを横断し、10億件を超える患者記録に対して同じ手法を用いて研究を行う世界中の研究者ネットワークに加わります。
HostingerでOHDSI Atlasを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。