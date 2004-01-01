Joplin Serverは、人気のオープンソースのノートアプリJoplinのセルフホスト型同期バックエンドです。これは、DropboxやOneDriveのようなサードパーティのクラウドサービスに依存することなく、デスクトップ、モバイル、ターミナルクライアント間でノート、ToDo、ノートブック、添付ファイルを同期するための安全でプライベートなハブを提供します。

独自のVPSでJoplin Serverをホストすることは、個人のナレッジベースが完全にあなたの管理下に置かれることを意味します。ストレージ制限を設定し、バックアップポリシーを定義し、エンドツーエンド暗号化を有効にするかどうかを選択できます。サブスクリプション料金、データマイニング、プラットフォームロックインは一切ありません。