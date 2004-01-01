Hemmeligは、暗号化された自己破壊リンクを介して機密情報を共有するためのセルフホスト型アプリケーションです。パスワード、APIキー、プライベートメモは、ブラウザを離れる前にクライアント側で暗号化されるため、サーバーは復号できない暗号文のみを保存します。各シークレットは、パスフレーズでロックしたり、IPで制限したり、指定した時間後に期限切れになるように設定したり、最大閲覧回数を制限したりできます。

独自のVPSでHemmeligを実行することで、共有されるすべての認証情報がサードパーティのインフラストラクチャから切り離されます。保持ルール、アクセスログ、暗号化境界を制御できるため、認証情報、顧客データ、またはメールやチャット履歴に残すには機密性が高すぎるペイロードを受け渡すチームに適しています。