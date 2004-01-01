Hemmelig の1クリックインストール
一度閲覧されると消滅するワンタイムリンクを介して、暗号化された自己破壊型の秘密を共有できます。
Hemmelig向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hemmeligの活用例
Hemmeligは、暗号化された自己破壊リンクを介して機密情報を共有するためのセルフホスト型アプリケーションです。パスワード、APIキー、プライベートメモは、ブラウザを離れる前にクライアント側で暗号化されるため、サーバーは復号できない暗号文のみを保存します。各シークレットは、パスフレーズでロックしたり、IPで制限したり、指定した時間後に期限切れになるように設定したり、最大閲覧回数を制限したりできます。
独自のVPSでHemmeligを実行することで、共有されるすべての認証情報がサードパーティのインフラストラクチャから切り離されます。保持ルール、アクセスログ、暗号化境界を制御できるため、認証情報、顧客データ、またはメールやチャット履歴に残すには機密性が高すぎるペイロードを受け渡すチームに適しています。
Hemmeligの主な機能
クライアント側暗号化
シークレットは、アップロード前にブラウザ内でAES-256-GCMで暗号化されます。そのため、サーバーが平文を見ることはありません。
ワンタイムリンク
各リンクは、設定可能な閲覧回数または有効期限が過ぎると自己破壊し、一切の痕跡を残しません。
パスワード＆IP保護
オプションのパスフレーズでシークレットをロックするか、特定のIP範囲へのアクセスを制限することで、セキュリティをさらに強化できます。
暗号化ファイルアップロード
認証済みユーザーが利用できるよう、テキストペイロードに適用されるエンドツーエンド暗号化と同じ暗号化を適用して、ファイルをシークレットに添付します。
QRコード共有
任意の秘密リンクのQRコードを生成すると、受信者は長いURLをコピーすることなく、スマートフォンで開くことができます。
アカウント不要
サインアップなしで誰でもシークレットを作成して開くことができますが、オプションのアカウントではファイルと履歴のロックを解除できます。
HostingerでHemmeligを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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