SENAITE LIMSのワンクリックインストールによるデプロイ
サンプル受領からレポート公開までの完全な分析ワークフローを網羅するオープンソースのラボ情報管理システムです。
SENAITE LIMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SENAITE LIMSの活用例
SENAITEは、Ploneアプリケーションサーバー上に構築された無料のオープンソースのラボ情報管理システムであり、世界中の診断ラボ、バイオバンク、研究センター、公衆衛生プログラムで利用されています。サンプル登録、ワークシート計画、結果入力、検証、公開、証明書生成を含む、分析ライフサイクル全体を管理します。
VPSでSENAITEをセルフホストすることで、機密性の高いラボデータ、機器連携、患者記録を組織の直接管理下に置くことができます。シートごとのライセンス料やベンダーロックインはなく、ISO/IEC 17025認定などの監査、カスタマイズ、規制順守作業のために完全なソースコードにアクセスできます。
SENAITE LIMSの主な機能
分析ワークフロー
ラボ業務向けに設計された設定可能なステートマシンを通じて、サンプル、ワークシート、分析、検証、公開を管理します。
機器連携
内蔵インターフェースを介して検査機器から直接結果をインポートし、手動転記エラーをなくします。
監査追跡可能性
電子記録への変更が行われるたびに、ユーザー、IPアドレス、タイムスタンプが自動的にキャプチャされた不変のスナップショットが作成されます。
ISO 17025対応
プロセス管理、ロールベースのアクセス許可、および電子署名は、ISO/IEC 17025認定の取得を目指す研究所を支援します。
REST JSON API
外部ダッシュボード、BIツール、患者ポータルを、SENAITEの内蔵REST JSON APIを介して接続します。
拡張可能アドオン
ストレージ、患者管理、紹介ラボ、インプレスレポート向けの公式アドオンで、機能を拡張します。
HostingerでSENAITE LIMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。