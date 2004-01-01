SENAITEは、Ploneアプリケーションサーバー上に構築された無料のオープンソースのラボ情報管理システムであり、世界中の診断ラボ、バイオバンク、研究センター、公衆衛生プログラムで利用されています。サンプル登録、ワークシート計画、結果入力、検証、公開、証明書生成を含む、分析ライフサイクル全体を管理します。

VPSでSENAITEをセルフホストすることで、機密性の高いラボデータ、機器連携、患者記録を組織の直接管理下に置くことができます。シートごとのライセンス料やベンダーロックインはなく、ISO/IEC 17025認定などの監査、カスタマイズ、規制順守作業のために完全なソースコードにアクセスできます。