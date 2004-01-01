Tiny File Managerは、単一のPHPファイルとして完全に動作するコンパクトなオープンソースのファイルマネージャーです。SSHやFTPクライアントなしでサーバー上のファイルを管理できる、フル機能のブラウザベースのインターフェースを提供します。ファイルのアップロードとダウンロード、コピー、移動、名前変更、削除、アーカイブ作成、および組み込みのテキストエディターをサポートしており、これらすべてはクリーンでレスポンシブなWeb UIを通じてアクセス可能です。

VPSでTiny File Managerをセルフホストすることで、ファイルを管理下に置き、異なる権限レベルを持つチームメンバーにロールベースのアクセスを許可できます。その最小限のフットプリントにより、既存のアプリケーションと並行して動作し、目立ったリソースオーバーヘッドを追加することはありません。