タイニーファイルマネージャーの1クリックインストール。
あらゆるブラウザからサーバーファイルのアップロード、ダウンロード、整理を行うための軽量シングルファイルPHPウェブファイルマネージャーです。
Tiny File Manager向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tiny File Managerの活用例
Tiny File Managerは、単一のPHPファイルとして完全に動作するコンパクトなオープンソースのファイルマネージャーです。SSHやFTPクライアントなしでサーバー上のファイルを管理できる、フル機能のブラウザベースのインターフェースを提供します。ファイルのアップロードとダウンロード、コピー、移動、名前変更、削除、アーカイブ作成、および組み込みのテキストエディターをサポートしており、これらすべてはクリーンでレスポンシブなWeb UIを通じてアクセス可能です。
VPSでTiny File Managerをセルフホストすることで、ファイルを管理下に置き、異なる権限レベルを持つチームメンバーにロールベースのアクセスを許可できます。その最小限のフットプリントにより、既存のアプリケーションと並行して動作し、目立ったリソースオーバーヘッドを追加することはありません。
Tiny File Managerの主な機能
完全なファイル操作
アップロード、ダウンロード、コピー、移動、名前変更、削除を、SSHやFTPアクセスを必要とせずにブラウザから直接行えます。
「マルチユーザーアクセス」
個別のパスワードと権限レベルを持つ複数のユーザーアカウントを定義し、アクセス制限のための読み取り専用ロールを含めることができます。
組み込みテキストエディター
設定ファイル、スクリプト、コードを、構文ハイライトに対応したブラウザで直接編集できます。別途エディタは不要です。
「アーカイブサポート」
ウェブインターフェースを通じてZIPアーカイブを作成し、圧縮ファイルを解凍することで、コマンドラインツールなしでバッチ転送とバックアップを簡素化できます。
「ファイル検索」
手動でフォルダーツリーを移動することなく、ファイル名またはコンテンツでディレクトリ全体を検索し、ファイルを素早く見つけられます。
HostingerでTiny File Managerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。