Trudeskは、Node.jsとMongoDBで構築されたオープンソースのヘルプデスクプラットフォームで、サポート業務を整理し、シンプルに保つように設計されています。エンタープライズ向けソリューションのような複雑さなしに、チームがサポートリクエストの作成、割り当て、優先順位付け、解決を行える、すっきりとしたチケット管理インターフェースを提供します。Elasticsearchとの統合により、すべてのチケットとアクティビティにわたる高速な全文検索が可能になります。

独自のVPSでTrudeskをセルフホストすることで、シートごとの料金やサードパーティとのデータ共有なしに、すべての顧客データを管理下に置くことができます。最初の訪問者がセットアップウィザードを完了してデータベース接続を構成し、管理者アカウントを作成することで、初期デプロイメントをシンプルかつ安全に行えます。