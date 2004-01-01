1クリックインストールでのTrudeskのデプロイ
サポートリクエストを整理し、作業負荷を管理しやすくするためのオープンソースのヘルプデスクおよびチケット管理ソリューションです。
Trudesk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Trudeskの活用例
Trudeskは、Node.jsとMongoDBで構築されたオープンソースのヘルプデスクプラットフォームで、サポート業務を整理し、シンプルに保つように設計されています。エンタープライズ向けソリューションのような複雑さなしに、チームがサポートリクエストの作成、割り当て、優先順位付け、解決を行える、すっきりとしたチケット管理インターフェースを提供します。Elasticsearchとの統合により、すべてのチケットとアクティビティにわたる高速な全文検索が可能になります。
独自のVPSでTrudeskをセルフホストすることで、シートごとの料金やサードパーティとのデータ共有なしに、すべての顧客データを管理下に置くことができます。最初の訪問者がセットアップウィザードを完了してデータベース接続を構成し、管理者アカウントを作成することで、初期デプロイメントをシンプルかつ安全に行えます。
Trudeskの主な機能
「チケット管理」
優先度レベル、ステータス更新、チーム割り当てを設定して、サポートチケットの全ライフサイクルにわたる作成、割り当て、追跡が可能です。
「全文検索」
Elasticsearchを搭載した検索により、エージェントはヘルプデスク全体でチケット、コメント、履歴を即座に検索できます。
「チーム連携」
チケットを特定の担当者またはグループに割り当て、内部メモを追加し、すべての活動を統合された会話スレッドで追跡します。
ロールベースのアクセス
設定可能なユーザーロールと権限グループを使用して、エージェントと顧客が見たり実行したりできることを制御します。
通知システム
チケットの更新、割り当て、ステータス変更によって送信されるメール通知により、エージェントと顧客に常に情報を提供します。
HostingerでTrudeskを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。