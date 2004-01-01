Teableは、Airtableの高速なオープンソース代替であり、馴染みのあるスプレッドシートインターフェースとPostgreSQLデータベースの全機能を組み合わせています。豊富なフィールドタイプ、複数の表示モード、リアルタイムコラボレーション、および行レベルのフィルタリングをサポートしており、これらすべては完全に制御可能なデータベースによって支えられています。

VPSでTeableをセルフホストすることは、ビジネスデータが独自のPostgreSQLインスタンスに存在し、行の制限、シートごとの料金、ベンダーロックインがないことを意味します。チームは、コードを書くことなく、社内ツール、プロジェクトトラッカー、およびCRMスタイルのデータベースを構築できます。