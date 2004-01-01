1クリックインストールでのTeableデプロイ
PostgreSQLを搭載し、リアルタイムコラボレーションが可能なスプレッドシートインターフェースを備えたオープンソースのノーコードデータベースです。
Teable向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Teableの活用例
Teableは、Airtableの高速なオープンソース代替であり、馴染みのあるスプレッドシートインターフェースとPostgreSQLデータベースの全機能を組み合わせています。豊富なフィールドタイプ、複数の表示モード、リアルタイムコラボレーション、および行レベルのフィルタリングをサポートしており、これらすべては完全に制御可能なデータベースによって支えられています。
VPSでTeableをセルフホストすることは、ビジネスデータが独自のPostgreSQLインスタンスに存在し、行の制限、シートごとの料金、ベンダーロックインがないことを意味します。チームは、コードを書くことなく、社内ツール、プロジェクトトラッカー、およびCRMスタイルのデータベースを構築できます。
Teableの主な機能
PostgreSQL バックエンド
すべてのデータは、お客様が所有する標準的なPostgreSQLデータベースに保存され、独自のフォーマットやベンダーロックインはありません。
複数のビュータイプ
「グリッド」、「ギャラリー」、「カンバン」、「カレンダー」、「フォーム」の各ビューを切り替えて、それぞれのワークフローに合った形式でデータを操作できます。
「リアルタイムコラボレーション」
複数のチームメンバーが、ライブアップデートにより競合なしで同時にテーブルを編集できます。
行数制限なし
SaaSの代替製品とは異なり、セルフホスト型のTeableは、行、テーブル、またはワークスペースのサイズに人為的な制限を課しません。
APIアクセス
RESTful APIを使用すると、Teableデータを外部ツール、自動化プラットフォーム、カスタムアプリケーションと統合できます。
HostingerでTeableを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。