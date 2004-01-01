Beszelをワンクリックで導入
Dockerコンテナ統計、履歴データ、設定可能なアラートを備えた、インフラストラクチャ向けの軽量サーバー監視プラットフォームです。
Beszel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Beszelの活用例
Beszelは、PrometheusやGrafanaのような完全なオブザーバビリティスタックのリソースオーバーヘッドなしに、CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、温度、GPU、S.M.A.R.T.ディスクの健全性、コンテナごとのDockerおよびPodmanの統計情報といった包括的なシステム可視性を提供する軽量なサーバー監視プラットフォームです。Goバックエンドを持つPocketBase上に構築されており、ハブとエージェントのアーキテクチャを使用しています。ハブはウェブインターフェースをホストし履歴データを保存し、軽量なエージェントは各監視対象サーバーで実行されメトリクスを収集します。
Beszelをセルフホストすることで、監視対象サーバーから独立した監視ハブが得られるため、個々のシステムが負荷を受けている場合でもインフラストラクチャの問題が可視化されます。CPU、メモリ、ディスク、帯域幅、または温度のしきい値を超過した場合に、設定可能なアラートが通知し、ローカルディスクまたはS3互換ストレージへの自動バックアップが履歴パフォーマンスデータを保護します。
Beszelの主な機能
Dockerコンテナメトリクス
コンテナごとのCPU、メモリ、ネットワーク使用量をホストシステムのメトリクスと合わせて追跡し、ホストとそのコンテナ化されたワークロードの両方を統合的に把握できます。
ハブアンドエージェントアーキテクチャ
単一のハブが、リモートサーバーで稼働する無制限のエージェントからデータを集約し、1つのダッシュボードからフリート全体を簡単に監視できます。
設定可能なアラート機能
監視対象のあらゆるメトリック（CPU負荷、ディスク使用量、温度、帯域幅など）に閾値を設定し、問題がユーザーに影響を与える前に通知を受け取ることができます。
履歴データ保持
パフォーマンス履歴はハブのデータベースに保存され、リアルタイムダッシュボードだけでは表示できない範囲を超えた長期的な傾向分析およびキャパシティプランニングを可能にします。
GPU と S.M.A.R.T. 監視
Nvidia、AMD、IntelのGPU使用率とS.M.A.R.T.ディスク健全性データを監視し、障害が発生する前にハードウェアの劣化を検知します。
HostingerでBeszelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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