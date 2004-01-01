Beszelは、PrometheusやGrafanaのような完全なオブザーバビリティスタックのリソースオーバーヘッドなしに、CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、温度、GPU、S.M.A.R.T.ディスクの健全性、コンテナごとのDockerおよびPodmanの統計情報といった包括的なシステム可視性を提供する軽量なサーバー監視プラットフォームです。Goバックエンドを持つPocketBase上に構築されており、ハブとエージェントのアーキテクチャを使用しています。ハブはウェブインターフェースをホストし履歴データを保存し、軽量なエージェントは各監視対象サーバーで実行されメトリクスを収集します。

Beszelをセルフホストすることで、監視対象サーバーから独立した監視ハブが得られるため、個々のシステムが負荷を受けている場合でもインフラストラクチャの問題が可視化されます。CPU、メモリ、ディスク、帯域幅、または温度のしきい値を超過した場合に、設定可能なアラートが通知し、ローカルディスクまたはS3互換ストレージへの自動バックアップが履歴パフォーマンスデータを保護します。