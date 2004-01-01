Wealthfolioの1クリックインストール
ポートフォリオ、純資産、財務実績分析のためのオープンソース個人投資トラッカーです。
Wealthfolio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wealthfolioの活用例
Wealthfolioは、プライバシーを最優先したオープンソースの投資トラッカーです。複数の証券会社や銀行からの保有資産を単一のダッシュボードに統合します。ポートフォリオのパフォーマンス、純資産、配当、収入を追跡し、S＆P 500のようなインデックスと比較してリターンをベンチマークします。これらすべてを、金融データをサードパーティのクラウドに送信することなく行います。
ご自身のVPSでWealthfolioをセルフホストすることで、金融記録を完全に管理できます。このアプリケーションは、すべてのデータをローカルのSQLiteデータベースに保存するため、バックアップが簡単になり、サブスクリプション料金も不要です。CSVインポート、リタイアメントプランニングのためのモンテカルロシミュレーション、および組み込みのポートフォリオ再調整推奨機能に対応しており、個人投資管理の全範囲をカバーしています。
Wealthfolioの主な機能
マルチブローカー統合
複数の証券会社や銀行口座からの保有資産を、CSVインポート機能に対応した1つの統合ダッシュボードに集約し、簡単なオンボーディングを可能にします。
ポートフォリオパフォーマンス分析
S&P 500などの主要なインデックスと口座のパフォーマンスを比較し、投資履歴全体にわたる時間加重収益を追跡できます。
純資産追跡
すべての資産と負債をまとめて監視することで、時間の経過とともに変化する全体の財務状況の正確で最新の全体像を把握できます。
配当と収益のモニタリング
すべての保有資産における配当金と利息収入を自動的に追跡することで、受動的な収入源を明確に把握できるようになります。
老後計画ツール
モンテカルロシミュレーションとFIRE予測を実行し、貯蓄戦略のストレステストを行い、いつ経済的自立を達成できるかを推定します。
ポートフォリオ・リバランス
目標とする資産配分比率を設定し、お客様の投資戦略に沿ったポートフォリオを維持するためのリバランス推奨を受け取ることができます。
HostingerでWealthfolioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。