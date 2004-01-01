Wealthfolioは、プライバシーを最優先したオープンソースの投資トラッカーです。複数の証券会社や銀行からの保有資産を単一のダッシュボードに統合します。ポートフォリオのパフォーマンス、純資産、配当、収入を追跡し、S＆P 500のようなインデックスと比較してリターンをベンチマークします。これらすべてを、金融データをサードパーティのクラウドに送信することなく行います。

ご自身のVPSでWealthfolioをセルフホストすることで、金融記録を完全に管理できます。このアプリケーションは、すべてのデータをローカルのSQLiteデータベースに保存するため、バックアップが簡単になり、サブスクリプション料金も不要です。CSVインポート、リタイアメントプランニングのためのモンテカルロシミュレーション、および組み込みのポートフォリオ再調整推奨機能に対応しており、個人投資管理の全範囲をカバーしています。