NotifiarrはNotifiarr.comサービス向けのセルフホスト型クライアントであり、Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、Plexなどのメディア自動化スタックと、一元化された通知システムとの間の深い統合を可能にします。ローカルサービスとNotifiarr.comの間の橋渡し役として機能し、イベントを中継し、カスタムワークフローをトリガーし、Discord、Slack、その他のプラットフォームにリアルタイムアラートを配信します。

独自のVPSでNotifiarrクライアントを実行することで、個々のサービスをインターネットに公開することなく、メディアスタックの統合を完全に制御できます。クリーンなウェブインターフェースを通じてすべてを設定し、システムの状態を監視し、必要な場所に正確に通知をルーティングできます。