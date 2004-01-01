1クリックでMatomoインストール
100万以上のウェブサイトに信頼されている、データの完全な所有権とGDPR準拠に対応した、最先端のオープンソースウェブ分析プラットフォームです。
Matomo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Matomoの活用例
Matomoは、世界をリードするオープンソースのウェブ解析プラットフォームであり、190ヶ国以上で100万以上のウェブサイトで利用されています。Googleアナリティクスに代わるプライバシー重視の選択肢として、詳細な訪問者分析、コンバージョン追跡、ヒートマップ、セッション記録、A/Bテストを提供し、データの100％を独自のインフラストラクチャに保持します。第三者が訪問者データを受け取ることはなく、広告ブロッカーがクラウド解析スクリプトをブロックする場合でも、追跡は正確に維持されます。
VPSでMatomoをセルフホストすることは、無制限のウェブサイト、訪問者ごとの料金なし、GDPR、HIPAA、その他のデータレジデンシー規制への完全な準拠を意味します。これにより、外部ベンダーに訪問者データを送信できない組織にとって、最適な分析プラットフォームとなっています。
Matomoの主な機能
データの完全所有
すべての訪問者データは、お客様のインフラストラクチャ内に保持されます。サードパーティとの共有、広告ネットワークによるプロファイリング、ベンダーによる分析へのアクセスは一切ありません。
GDPR 準拠
組み込みのプライバシー管理、同意管理、およびデータ匿名化ツールにより、規制遵守が容易になります。
「コンバージョントラッキング」
訪問者ジャーニー全体で目標、ファネル、アトリビューションを測定し、コンバージョンを促進する要因を理解します。
ヒートマップ＆セッション記録
視覚的なヒートマップと記録されたブラウジングセッションで、ユーザーがどこをクリックし、スクロールし、ためらっているかを把握できます。
「電子商取引分析」
専用のEコマースレポートで、収益、商品パフォーマンス、カート放棄、顧客生涯価値を把握できます。
無制限のWebサイト
単一のMatomoインスタンスから、サイトごとの料金やプランのアップグレードなしで、必要なだけ多くのウェブサイトを追跡できます。
HostingerでMatomoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。