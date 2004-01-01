Matomoは、世界をリードするオープンソースのウェブ解析プラットフォームであり、190ヶ国以上で100万以上のウェブサイトで利用されています。Googleアナリティクスに代わるプライバシー重視の選択肢として、詳細な訪問者分析、コンバージョン追跡、ヒートマップ、セッション記録、A/Bテストを提供し、データの100％を独自のインフラストラクチャに保持します。第三者が訪問者データを受け取ることはなく、広告ブロッカーがクラウド解析スクリプトをブロックする場合でも、追跡は正確に維持されます。

VPSでMatomoをセルフホストすることは、無制限のウェブサイト、訪問者ごとの料金なし、GDPR、HIPAA、その他のデータレジデンシー規制への完全な準拠を意味します。これにより、外部ベンダーに訪問者データを送信できない組織にとって、最適な分析プラットフォームとなっています。